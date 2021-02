Après les deux médailles d'or de Mathieu Faivre sur le parallèle et le géant, l'équipe de France rêvait d'un troisième sacre pour boucler ces Mondiaux de Cortina d'Ampezzo en beauté. Avec Alexis Pinturault et Clément Noël en lice sur le slalom, le coup était jouable. Malheureusement, nos deux Bleus n'étaient pas dans un grand jour. Et après une première manche qui laissait penser qu'ils pouvaient se parer du plus beau métal, ils sont tous deux passés au travers, sur le second tracé. Moins incisif qu'habituellement, Pinturault a commis quelques fautes coupables sur le haut du parcours. Le leader du classement général de la Coupe du Monde a réussi à reprendre un peu de temps sur le bas, mais cela s'est avéré insuffisant et le skieur de Courchevel qui aura le privilège de skier sur ses terres dans deux ans lors des prochains Mondiaux a dû se contenter de la 7eme place. Maudit sur le géant mais médaillé sur le super-G (bronze) et le combiné (argent), il n'a pas conquis cette troisième médaille.

Foss-Solevaag sacré, deux Norvégiens sur le podium

Clément Noël, de son côté, repart bredouille d'Italie. Cinquième de la 1ere manche, le Vosgien a vu ses ambitions de titre s'envoler en fumée après une faute d'intérieure fatale sur la seconde. Champion du monde chez les juniors, il devra encore patienter avant d'en faire de même chez les grands. Le héros du jour se nomme donc Sebastian Foss-Solevaag. En larmes après avoir compris qu'il venait de décrocher son premier titre de champion du monde, le skieur norvégien de 29 ans a offert à son pays sa première médaille d'or depuis 1999. L'Autrichien Adrian Pertl, meilleur temps de la 1ere manche, termine deuxième, à 21 centièmes. Henri Kristoffersen, vainqueur du dernier slalom, à Chamonix, complète ce podium de rêve pour la Norvège, avec la médaille de bronze pour le compatriote de Foss-Solevaag. Les Français en rêvaient.



SKI ALPIN - MONDIAUX DE CORTINA D'AMPEZZO

Slalom hommes - Dimanche 21 février 2021

Classement final

1- Sebastian Foss-Solevaag en 1'46”48

2- Adrian Pertl (AUT) à 0”21

3- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0”46

4- Alex Vinatzer (ITA) à 1”20

5- Daniel Yule (SUI) à 1”22

6- Istok Rodes (CRO) à 1”36

7- Alexis Pinturault (FRA) à 1”50

8- Stefan Hadalin (SLO) à 1”50

9- Michael Matt (AUT) à 1”56

10- Armand Marchant (BEL) à 1”74



Classement de la 1ere manche

1- Adrian Pertl (AUT) en 52”24

2- Alex Vinatzer (ITA) à 0”14

3- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0”16

4- Henrik Jakobsen (SUE) à 0”18

5- Clément Noël (FRA) à 0”34

6- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0”38

7- Alexis Pinturault (FRA) à 0”41

8- Marco Schwarz (AUT) à 0”57

9- Daniel Yule (SUI) à 0”64

10- Jett Seymour (USA) à 0”68

...