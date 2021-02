Mondiaux (F) : La Norvège titrée, les Bleues trop courtes

Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Chloé Chevalier et Julia Simon

Les Bleues en difficulté sur les skis

BIATHLON - MONDIAUX 2021 / RELAIS FEMMES

Classement final - Samedi 20 février 2021

France (A.Bescond, A.Chevalier-Bouchet, C.Chevalier, J.Simon) à 1’15’’2 (0, 5)

Norvège - Allemagne - Ukraine : le podium 2021 du relais féminin des championnats du monde de biathlon est exactement le même que celui de l'an passé. Comme à Antholz l'année dernière, la France n'a pas réussi à se mêler à la course pour le podium. Cette année,ont dû se contenter d'une huitième place.Pour conserver son titre mondial, la Norvège a été très solide. Souvent aux avants-postes malgré des difficultés au tir, 11 pioches, les Scandinaves ont été les plus rapides sur les skis.Sur la ligne d'arrivée, I.Tandrevold, T.Eckhoff, I.Lien et M.Roeiseland ont eu huit secondes d'avance sur l'Allemagne. En dehors du top 5 à la mi-course, les compatriotes de Franziska Preuss ont très bien terminé pour dépasser l'Ukraine au sprint et s'offrir la médaille d'argent. Après avoir longtemps suivi le rythme des Norvégiennes, les Biélorusses ont finalement terminé au pied du podium. Portée par les sœurs Oeberg, la Suède n'a pas réussi à faire mieux que cinquième. Malgré un bon-départ, l'Italie a échoué au neuvième rang alors que les Polonaises, surprenantes troisièmes à l'entame des six derniers kilomètres, ont aussi craqué. La France a aussi eu du mal à conclure.Sans un soucis dans le finish, l'équipe de France aurait pu espérer monter sur le podium. A la sortie du quatrième passage sur le pas de tir, Anaïs Chevalier-Bouchet était deuxième. Sur la ligne d'arrivée, les Françaises se sont classées huitièmes. Les Bleues ont été trop courtes. Toutes les relayeuses ont eu un soucis dans leur dernier tour où elles ont perdu du temps.Julia Simon, la dernière relayeuse, aurait pu miraculeusement ramener les Bleus dans la lutte pour le podium mais sur le pas de tir, elle n'a pas su profiter des erreurs des filles qui étaient devant elle. La Norvège, l'Allemagne et l'Ukraine ont alors pu s'envoler pour terminer plus d'une minute devant les Françaises.Allemagne (V.Hinz, J.Hettich, D.Herrmann, F.Preuss) à 8’’8 (0, 5)Ukraine (A.Merkushyna, Y.Dzhima, D.Blashko, O.Pidhrushna) à 9’’2 (0, 7)Biélorussie (I.Kryuko, D.Alimbekava, H.Sola, E.Kruchinkina) à 28’’8 (0, 8)Suède (J.Skottheim, L.Persson, E.Oeberg, H.Oeberg) à 47’’9 (0, 9)Pologne (K.Zbylut, M.Hojnisz-Starega, K.Zuk, A.Maka) à 52’’1 (0, 6)Autriche (D.Zdouc, K.Innerhoffer, J.Schwaiger, L.Hauser) à 1’04’’3 (0, 15)Italie (L.Vitozzi, M.Carrara, F.Sanfilippo, D.Wierer) à 1’28’’1 (0, 9)République tchèque (J.Jislova, E.Puskarcikova, M.Davidova, L.Charvatova) à 1’40’’4 (0, 6)