Mondiaux 2027 : La FIS a choisi Crans Montana

After a close bid, Crans-Montana has been chosen to host the best athletes in the world during the 2027 Alpine Ski World Championships. #fisalpine pic.twitter.com/tn5TIxvMVW



Falun confirmée pour les Mondiaux de ski nordique 2027

40 ans après, la fine fleur du ski alpin aura de nouveau rendez-vous à Crans Montana. A l’occasion d’une réunion de son Conseil organisée ce mercredi à Milan, la Fédération Internationale de ski (FIS) a désigné les hôtes de plusieurs championnats du monde, dont ceux de ski alpin pour 2027. En concurrence avec Garmisch-Partenkirchen (1 voix), Narvik (3 voix) et Soldeu (3 voix), la station suisse a recueilli les suffrages (11 voix) et succédera ainsi à Courchevel-Méribel, qui se préparent à accueillir l’événement l’hiver prochain, et Saalbach, hôte en 2025. « Nous avons eu quatre candidatures de grande qualité pour accueillir les championnats du monde de ski alpin 2027 et il est évident que ça n’a pas été une décision facile à prendre, a confié dans un communiqué le président de la FIS Johan Eliasch. Crans Montana a ajouté de la passion palpable à sa candidature. Amener les Mondiaux au cœur du ski alpin en 2027 sera une opportunité fantastique. »Après avoir accueilli les championnats du monde de ski nordique en 2015, la station suédois de Falun sera l’hôte de l’édition 2027, pour laquelle c’était la seule candidature. « Falun nous a déjà proposé des championnats du monde inoubliables en 2015 et je suis heureux que nous puissions y retourner aussi rapidement, à peine douze ans après, ce qui va leur permettre de tirer parti de leur expérience pour proposer à nouveau deux semaines fantastiques de ski nordique », a confié à ce sujet Johan Eliasch. Le Conseil de la FIS a également pu se prononcer à l’unanimité sur les attributions de deux autres championnats du monde. Tout d’abord, les Mondiaux de vol à skis auront lieux à Oberstdorf. Pour ce qui est des Mondiaux de ski freestyle et de snowboard, la station autrichienne de Montafon a été désignée.