Mondiaux 2021 : Gut-Behrami enfin titrée !

Jour de gloire pour Lara Gut-Behrami. A 29 ans, la Suissesse affichait déjà une très belle collection, avec notamment ce gros globe de Cristal obtenu en 2016 ou encore les deux petits de la spécialité, acquis ensuite dans sa carrière. Elle était également montée à cinq reprises sur le podium dans des Mondiaux, de même qu'elle avait quitté les Jeux de Sotchi avec le bronze en 2014. En revanche, avant que ces Mondiaux de Cortina d'Ampezzo ne débutent enfin, ce jeudi, avec deux super-G au programme, la reine de la discipline ne présentait toujours aucun titre dans un grand rendez-vous. Une anomalie qui a été réparée jeudi en fin de matinée sur la neige italienne avec la première médaille d'or pour Gut-Behrami, à laquelle seul ce métal manquait. Immense favorite de cette première épreuve, la Tessinoise a confirmé qu'elle était de loin la meilleure à l'heure actuelle sur le super-G en signant sa cinquième victoire consécutive, sa cinquième de l'hiver en six rendez-vous.

Un doublé suisse, Shiffrin égale Vonn, les Françaises à la rue

Une nouvelle fois intouchable, « LGB », 30 victoires en Coupe du Monde, a devancé sa compatriote Corinne Sutter de 34 centièmes pour un doublé suisse venu inaugurer ces Mondiaux. Mikaela Shiffrin, qui disputait là son premier super-G de l'hiver, complète le podium, à 47 centièmes de Gut-Behrami. L'Américaine, coupable d'une seule erreur jeudi, égale ainsi Lindsey Vonn avec pour elle aussi désormais huit médailles aux Mondiaux. Les Françaises, quant à elles, nous doivent déjà une revanche. Tessa Worley, passée au travers, a dû en effet se contenter de la 13eme place. Tiffany Gauthier termine encore plus loin, en 21eme position.



SKI ALPIN - MONDIAUX 2021 DE CORTINA D'AMPEZZO

Super-G femmes - Jeudi 11 février 2021

1- Lara Gut-Behrami (SUI), en 1'25”51

2- Corinne Sutter (SUI), à 0”34

3- Mikaela Shiffrin (USA), à 0”47

4- Ester Ledecka (RTC), à 0”53

5- Kajsa Vickhoff Lie (NOR), à 0”65

6- Marie-Michèle Gagnon (CAN), à 0”78

7- Tamara Tippler (AUT), à 0”87

8- Michelle Gisin (SUI), à 0”89

9- Petra Vhlova (SLQ), à 0”90

10- Federica Brignone (ITA), à 1”09

...

13- Tessa Worley (FRA), à 1”30

21- Tiffany Gauthier (FRA), à 2”20