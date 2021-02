Mondiaux 2021 : 17 Tricolores iront à Cortina d'Ampezzo

Voici la sélection pour les Championnats du Monde de Ski Alpin à Cortina d’Ampezzo (ITA) du 8 au 21 février 2021 : https://t.co/fN4FPmwgd6 pic.twitter.com/SQaSYZPM5u

— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) February 6, 2021

Noël et Pinturault, principales chances de médaille

L’équipe de France de ski alpin est en ordre de marche. A deux jours du début des championnats du monde de ski alpin 2021, organisés dans la station italienne de Cortina d’Ampezzo qui accueillera également une partie des épreuves des Jeux Olympiques d’hiver en 2026, la Fédération Française de ski a dévoilé les noms des 17 athlètes qui prendront part aux treize épreuves qui auront lieu du 8 au 21 février prochains. Une sélection dans laquelle la surprise n’a pas pris part en raison des diverses absences pour blessures telles Romane Miradoli ou Brice Roger mais également aux départs à la retraite de Joséphine Forni et Jennifer Piot. L’équipe de France féminine pourra tout de même compter sur Tessa Worley, qui participera au Super-G du combiné alpin ce lundi afin de prendre ses marques sur la piste italienne avant l’épreuve de la spécialité ce mardi. Le tout en sachant que le géant, prévu le 18 février, sera son principal objectif. Doriane Escane, Coralie Frasse-Sombet, Laura Gauché, Tiffany Gauthier et Tifany Roux seront également du voyage. Nastasia Noens, quant à elle, sera présente notamment pour le slalom mais également pour l’épreuve par équipes, qu’elle a remporté avec les Bleues en 2017.Concernant l’équipe de France masculine, les deux leaders seront sans surprise Alexis Pinturault et Clément Noël. Le leader du classement général de la Coupe du Monde, qui n’aura pas cet enjeu en tête pendant ces deux semaines de compétition, défendra son titre sur le combiné alpin du 10 février avant de se focaliser sur les épreuves techniques dont le slalom géant, pour lequel il sera également un candidat au titre. Une ambition que le skieur de Courchevel va partager avec Clément Noël. Vainqueur du slalom de Chamonix, le natif de Remiremont sera à la recherche de sa première médaille dans des championnats du monde entre les piquets serrés. Matthieu Faire, Jean-Baptiste Grange et Victor Muffat-Jeandet seront également des chances françaises En vue dans les épreuves de vitesse, Nils Allègre et Johan Clarey seront accompagnés de Matthieu Bailet et Maxence Muzaton alors qu’Adrien Théaux ne sera pas du voyage en raison d’une reprise difficile après avoir été blessé au genou droit l’an passé. C’est donc une équipe de France resserrée mais ambitieuse qui va rejoindre les Dolomites pour ces 46emes mondiaux de ski alpin.