Mondial 2022 (H) : Les Bleus s'inclinent face à la Suisse

Les Bleus ont manqué le coche

Les Bleus ont cru à un véritable exploit. Opposés à la Suisse, intouchable depuis le début du Mondial 2022, pour leur avant-dernier match dans la compétition, les joueurs de Philippe Bozon ont su mettre les bons ingrédients sur la glace d’Helsinki. Au bout d’un peu moins de cinq minutes de jeu, sur une action individuelle, Alexandre Texier a donné l’avantage à l’équipe de France. Après avoir résisté en infériorité numérique, consécutive à la sortie pour deux minutes de Sacha Treille pour avoir accroché un joueur suisse, Valentin Claireaux est allé à son tour tromper le gardien helvète Reto Barra. Avec Alexandre Texier et Tim Bozon à la passe, l’attaquant du Mlada Boleslav n’a pas laissé passer l’occasion de faire le break. Moins de 30 secondes après cette deuxième réalisation, Kévin Bozon a été arrêté irrégulièrement par Andrea Glauser alors qu’il allait se présenter seul face au gardien de la sélection suisse. La sanction a été un tir de pénalité dont Alexandre Texier s’est chargé. Toutefois, le joueur des Columbus Blue Jackets a échoué dans son duel avec Reto Barra. Alors que la tension est montée sur la glace, cette erreur a été le tournant du match.En effet, 25 secondes après la reprise en deuxième période, Nico Hischier, lancé par Timo Meier et Dean Kukan, a envoyé Sebastian Ylönen chercher le palet dans ses filets. Si leur indiscipline n’a pas prêté à conséquence, les Bleus n’ont pas pu résister à la puissance des Suisses. Sur une action initiée par Tobias Geisser et Nico Hischier, Damien Riat a égalisé à un peu moins de huit minutes du terme de la deuxième période. Dans la foulée, après la sortie pour deux minutes de Florian Chakiachvili pour un coup de cross, Andres Ambuhl est allé tromper la vigilance de Sebastian Ylönen su des passes d’Enzo Corvi et Dean Kukan pour donner l’avantage à la Suisse. Ce dernier y est allé de son but à neuf minutes du terme de la rencontre, lancé par Fabrice Herzog et Enzo Corvi. En toute fin de match, Philippe Bozon a joué le tout pour le tout avec la sortie de son gardien mais la cage vide a tourné en faveur des Helvète. Nico Hischier a scellé le sort de la rencontre, décalé par Fabrice Herzog et Andres Ambuhl. Avec cette sixième victoire en autant de matchs (5-2), la Suisse continue de caracoler en tête du Groupe A quand la France, battue pour la quatrième fois dans ce Mondial, n’est plus en lice pour les quarts de finale. Toutefois, l’objectif maintien étant atteint, le reste n’est que du bonus.Kazakhstan –: 4-5– France : 5-2Slovaquie 9- France 5Italie 1Kazakhstan 0