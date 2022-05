Mondial 2022 (H) : Les Bleus dominent le Kazakhstan

La première Marseillaise du Mondial 🤩

Les Bleus font un pas vers le maintien

HOCKEY SUR GLACE - MONDIAL 2022 (H) / GROUPE A

Dimanche 15 mai 2022

Classement du Groupe A

Les Bleus sont enfin lancés ! Battus par la Slovaquie pour leur entrée en lice dans le Mondial 2022, les joueurs de Philippe Bozon ont trouvé les solutions pour venir à bout du Kazakhstan sur la glace d’Helsinki. Une rencontre qui a pourtant bien mal démarré pour les coéquipiers d’Henry-Corentin Buysse, titularisé dans la cage tricolore pour cette rencontre. Bien lancé par Nikita Mikhailis et Jesse Blacker, Valeri Orekhov est allé tromper la vigilance du gardien des Gothiques d’Amiens pour ouvrir le score en faveur de la sélection kazakhe. Alors qu’il a terminé la première période en prison pour avoir retenu un joueur adverse par la crosse, Alexandre Texier a sonné la charge pour l’équipe de France. Peu après la demi-heure de jeu, le joueur des Columbus Blue Jackets a été idéalement servi par Hugo Gallet pour rendre la pareille au Kazakhstan, envoyant Andrei Shutov chercher la rondelle dans ses filets.Moins de dix minutes plus tard, Jesse Blacker a été sorti de la glace deux minutes pour brutalité. Une supériorité numérique dont les Bleus ont tiré parti en l’espace de… neuf secondes. Avec Alexandre Texier et Tim Bozon à la manœuvre, Florian Chakiachvili a remporté son duel avec le gardien kazakh et permis aux Bleus de virer en tête à 20 minutes du terme de la rencontre. Une ultime période qui a vu les deux équipes se neutraliser, avec sept tirs côté tricolore contre huit pour le Kazakhstan mais sans que les deux gardiens ne laissent passer le palet une seule fois. Sur le chemin du maintien, cette courte victoire (2-1) est précieuse pour les Bleus face à une formation kazakhe qui s’incline pour la deuxième fois en deux matchs et pointe à la dernière place du Groupe A, synonyme de relégation à l’issue de la phase de groupes.Italie –: 1-6– Kazakhstan : 2-1Danemark – SuisseSlovaquie 3France 3Italie 0Kazakhstan 0