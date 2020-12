Mass-start de Hochfilzen (F) : Un doublé norvégien pour terminer l'année

Julia Simon septième, Braisaz-Bouchet derrière l'étonnante Hettisch

BIATHLON / COUPE DU MONDE (F)

Mass-start 12km de Hochfilzen (Autriche) - Samedi 19 décembre 2020

Si Tiril Eckhoff n'a pas réussi le triplé à Hochfilzen, c'est parce qu'une de ses compatriotes s'est imposée lors de la mass-start organisée ce dimanche en Autriche. La dernière course de l'année a été remportée par Marte Olsbu Roeiseland. La Norvégienne a été autoritaire. Elle a rapidement pris les devants et n'a jamais été reléguée en dehors du groupe de tête. Même un passage sur l'anneau de pénalité après une faute au deuxième tir debout n'a pas été suffisant pour remettre en question sa domination.. Dorothea Wierer complète le podium après avoir profité d'une erreur de Marketa Davidova sur le dernier passage au pas de tir. Dans ce duel italo-tchèque, cette dernier a commis une faute et a dû se contenter de la quatrième place. Le dernier tir debout a aussi été fatale à Hanna Oeberg qui a été expulsée du top 10.Julia Simon y a réalisé un sans-faute pour se rattraper après son entame compliquée et se classer septième. A cause des tirs couchés, elle a du passer à trois reprises sur l'anneau de pénalité.Elle aurait pu être accompagnée par Justine Braisaz-Bouchet dans le top 10 mais la Française s'est classée onzième, juste derrière la surprenante Janina Hettisch. L'Allemande a réalisé un 20/20. Personne n'a pu en dire autant aujourd'hui. Cet exploit est d'autant plus remarquable que c'est son premier sans-faute à ce niveau et donc son premier top 10 en Coupe du Monde. Mais il en faudra plus pour remettre en cause l'hégémonie norvégienne.Tiril Eckhoff (NOR) à 14’’ (1)Dorothea Wierer (ITA) à 26’’9 (1)Marketa Davidova (RTC) à 33’’ (1)Denise Herrmann (ALL) à 36’’6 (2)Elvira Oeberg (SUE) à 42’’4 (2)Lisa Hauser (AUT) à 49’’2 (3)Franziska Preuss (ALL) à 49’’2 (3)Janina Hettich (ALL) à 56’’5 (0)