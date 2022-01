Mass Start d’Antholz-Anterselva (H) : La victoire pour Doll devant les Norvégiens, Guigonnat et Fillon Maillet dans les dix premiers

Benedikt Doll renoue avec la victoire en Coupe du Monde de biathlon ! Après son titre mondial à Hochfilzen en 2017 puis son succès au Grand-Bornand en 2019 sur l’épreuve du sprint, c’est sur une Mass Start que l’Allemand a levé les bras ce samedi à Antholz-Anterselva. Pour cela, il a été un des plus précis au tir et a mis en échec l’armada norvégienne. En effet, alors que le pas de tir de la station italienne s’est une nouvelle fois montré difficile du point de vue du vent, Benedikt Doll n’a commis qu’une seule erreur lors de ses quatre passages. Une précision carabine à l’épaule qui lui a permis de se glisser dans le groupe de tête dès les premiers tirs avant, malgré un faute sur le premier tir debout, de se placer au contact d’un Johannes Thingnes Boe des grands jours à l’abord de l’ultime passage face aux cibles. Alors que le Norvégien a dû effectuer un troisième tour de pénalité, Benedikt Doll a pu sortir seul en tête pour la dernière boucle.

Guigonnat s’est mis en évidence

Ressorti à sept secondes de l’Allemand, Johannes Thingnes Boe a préféré se contenter de la deuxième place et n’a pas fait d’efforts démesurés dans la dernière boucle. Benedikt Doll s’impose avec une marge de 31 secondes sur le Norvégien quand Sturla Holm Laegreid, malgré trois fautes au tir, complète le podium. Pour la quatrième place, Antonin Guigonnat a eu le dernier mot au sprint sur Sivert Guttorm Bakken et signe la meilleure performance d’une équipe de France privée d’Emilien Jacquelin, qui a mis fin à son week-end pour récupérer en vue des Jeux Olympiques de Pékin. Solide sur les deux tirs couchés, avec une troisième place provisoire à l’issue du deuxième, le Tricolore a été piégé par le vent sur le premier tir debout avec deux fautes. Patient sur le dernier, il a su blanchir ses cinq cibles pour ressortir cinquième puis aller chercher la place au pied du podium pour une demi-seconde face au Norvégien. Quatrième à l’issue du dernier tir, le Finlandais Tero Seppala n’a pas pu résister et prend la sixième place devant Michal Krcmar, qui est le seul avec Benedikt Doll à avoir réalisé un 19/20.

Fillon Maillet a limité les dégâts

Parti en pole position grâce à sa place de leader du classement général de la Coupe du Monde, Quentin Fillon Maillet n’a pas connu une grande journée. S’il a su ressortir sans tour de pénalité après le premier tir, il a dû en effectuer deux lors du deuxième, ce qui l’a fait reculer au bas du Top 10. Se limitant à une faute sur le premier tir debout, le Jurassien pouvait croire à une place sur le podium. Mais, contraint de faire trois tours supplémentaires, il a abordé la dernière boucle avec près de deux minutes de retard sur Benedikt Doll et à la 13eme place. Grâce à un meilleur rythme sur ces trois derniers kilomètres, le porteur du dossard jaune a su remonter dans la hiérarchie pour terminer huitième et consolider sa première place au général. Avec quatre fautes, Simon Desthieux prend la 15eme place quand Fabien Claude a coupé la ligne en 17eme position avec six fautes. Avec cette victoire, Benedikt Doll dépossède Emilien Jacquelin du dossard rouge de leader de la discipline avec deux courses encore à disputer.



BIATHLON - COUPE DU MONDE (H) / MASS START D’ANTHOLZ-ANTERSELVA

Classement final - Samedi 22 janvier 2022

1- Benedikt Doll (ALL) en 37’14’’9 (1 faute au tir)

2- Johannes Thingnes Boe (NOR) à 31’’3 (3)

3- Sturla Holm Laegreid (NOR) à 1’28’’8 (3)

4- Antonin Guigonnat (FRA) à 1’34’’7 (2)

5- Sivert Guttorm Bakken (NOR) à 1’35’’2 (3)

6- Tero Seppala (FIN) à 1’42’’1 (3)

7- Michal Krcmar (RTC) à 1’54’’1 (1)

8- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 1’55’’5 (6)

9- Lukas Hofer (ITA) à 1’56’’4 (4)

10- Anton Babikov (RUS) à 1’58’’7 (4)

…

15- Simon Desthieux (FRA) à 2’41’’1 (4)

…

17- Fabien Claude (FRA) à 3’06’’8 (6)

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) 636 points

2- Emilien Jacquelin (FRA) 501

3- Tarjei Boe (NOR) 486

4- Sebastian Samuelsson (SUE) 484

5- Johannes Thingnes Boe (NOR) 440

…



Classement de la Coupe du Monde de Mass Start

1- Benedikt Doll (ALL) 96 points

2- Quentin Fillon Maillet (FRA) 88

3- Tarjei Boe (NOR) 76

4- Johannes Thingnes Boe (NOR) 75

5- Sivert Guttorm Bakken (NOR) 74

…