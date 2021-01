Mass Start d’Antholz-Anterselva (F) : Deuxième victoire de suite pour Julia Simon

Julia Simon est décidément intouchable dans l’exercice de la Mass Start ! La Française, qui restait sur une victoire à Oberhof le week-end dernier, a su tout donner dans la dernière ligne droite pour récidiver à Antholz-Anterselva. Pourtant, cette course avait bien mal démarré pour la skieuse des Saisies. Avec une faute dès le premier tir debout, Julia Simon a cédé 23 secondes à Dorothea Wierer qui, sur ses terres, voulait vraiment bien faire. Toutefois, dès le deuxième tour, on a senti que la Française était en grande forme sur les skis, revenant à treize secondes à l’abord du deuxième tir couché. A ce moment, les Bleues étaient aux avant-postes avec Justine Braisaz-Bouchet qui est entrée la première sur le stand de tir avec Anaïs Bescond et Anaïs Chevalier-Bouchet moins de trois seconds derrières. C’est alors que le scenario a pris un mauvais tournant pour le clan tricolore. Aucune des quatre Tricolores au départ n’a été en mesure de faire un sans-faute sur ce deuxième tir couché, Justine Braisaz-Bouchet devant même effectuer deux tours de l’anneau de pénalité et ressortir à 48 secondes d’un groupe de quatre biathlètes mené par Hanna Oeberg.

Le mauvais pari tactique d’H.Oeberg

Mais la Suédoise, voulant limiter la dépense énergétique avant l’emballage final, n’a pas tout donné et laissé l’écart se réduire avec les poursuivantes. Avec une faute à l’occasion du premier tir debout, Hanna Oeberg a laissé s’échapper un groupe russo-allemand avec Svetlana Mironova, Franziska Preuss, Evgeniya Pavlova et Vanessa Hinz. Un quatrième tour qui a vu Mironova s’échapper seule et aborder le dernier tir debout avec douze secondes, elle qui n’a jamais gagné sur le circuit de la Coupe du Monde. Mais, après avoir blanchi ses trois premières cibles, la Russe a flanché et laissé Hanna Oeberg, arrivée sur le pas de tir 30 secondes derrière après avoir fait une nouvelle fois un tour en-dedans, et Lisa Theresa Hauser partir en solitaire. Avec un sans-faute et le troisième temps au tir sur ce dernier passage, Julia Simon a quitté le pas de tir à neuf secondes de la tête de course. Un écart que la Française a réduit à zéro en l’espace de 700 mètres et, au moment de recoller, cette dernière a immédiatement pris les commandes des opérations.

Simon a su prendre le bon wagon

Si, dans un premier temps, Lisa Theresa Hauser a pu suivre, la véritable rivale de Julia Simon était bien Hanna Oeberg. La Suédoise est montée à la hauteur de la Tricolore à l’entrée dans le stade mais c’est bien Julia Simon qui a levé les bras au terme de la dernière ligne droite pour deux dixièmes de seconde, signant sa deuxième victoire de suite en Mass Start malgré un 17/20 au tir. Hanna Oeberg pourra sans doute regretter les tours qu’elle a fait en-deçà de ses capacités alors qu’elle aurait pu se construire un matelas d’avance sur la concurrence. Lisa Theresa Hauser complète le podium alors qu’Anaïs Bescond prend la neuvième place. Justine Braisaz-Bouchet et Anaïs Chevalier-Bouchet, respectivement, terminent quatorzième et seizième. Avec cette victoire et la septième place de Marte Olsbu Roeiseland, Julia Simon s’empare seule de la première place de la Coupe du Monde de Mass Start avec 24 points d’avance sur la Norvégienne, qui reprend tout de même un peu de champ par rapport à Tiril Eckhoff, qui a fini juste derrière elle, au classement général de la Coupe du Monde, dans lequel Julia Simon frappe aux portes du Top 10.