Ligue Magnus : Très large victoire pour Cergy-Pontoise, Grenoble renoue avec le succès

𝑭𝑰𝑵 𝑫𝑬 𝑴𝑨𝑻𝑪𝑯 - Cergy-Pontoise vs Briançon

Les Jokers enchaînent une 3ème victoire d'affilée avec un énorme succès ce soir face aux @DiablesRouges05 !

Prochaine rencontre : vendredi soir pour une grosse revanche face à @LesAiglesdeNice !#TousJokers #SLMHockey pic.twitter.com/5Mkw4VGurl

— Les Jokers (@les_jokers) November 16, 2021

Cergy-Pontoise en passe douze à Briançon !

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Mardi 16 novembre 2021

Les Brûleurs de Loups n’ont pas douté longtemps. Battus par Angers avant que l’équipe de France ne se retrouve, les joueurs de Grenoble ont relancé leur parcours en Ligue Magnus par un succès laborieux à Amiens. Il faut dire que les Gothiques ont vécu une première demi-heure de rêve. Jérémie Romand, Stanislau Lapachuk et Tomas Simonsen ont donné trois buts d’avance à Amiens au bout d’un peu plus de 31 minutes. C’est alors que les Grenoblois se sont réveillés. Moins d’une minute plus tard, Sacha Treille a sonné la charge avant d’être imité par Damien Fleury puis d’égaliser par lui-même à un peu moins d’un quart d’heure du terme de la rencontre. Adel Koudri a finalement donné le coup de grâce aux Gothiques à la 52eme minute. Avec cette victoire (3-4), la 13eme en quinze matchs, Grenoble reste solidement ancré à la première place du classement.Un classement qui voit Cergy-Pontoise profiter du fait que Rouen ne jouait pas ce mardi pour s’emparer de la troisième place. Et les Jokers y ont mis les formes face à Briançon ! En l’espace de 60 minutes, Jan Broz puis Olivier Richard sont allés chercher douze fois le palet dans leurs filets. Steven Owre, Charles Levesque et Pierre-Charles Hordelalay ont tous trois signé un doublé quand Louis Petit, Ryan Tait, Dennis Kearney, Jules Lefebvre, Tuuka Rajamaki et Timothée Franck ont participé au festival offensif des Franciliens. Seul Nicolas Ruel a permis aux Diables Rouges de sauver l’honneur. Un succès (12-1) qui permet également à Cergy-Pontoise de creuser l’écart sur Gap. Les Rapaces ont poursuivi l’alternance victoire-défaite par un revers aux tirs au but sur leur glace face à Anglet (3-4 tab). Bordeaux, pour sa part, se rapproche à deux points des Gapençais après avoir également dû recourir aux tirs au but pour s’imposer à Chamonix (3-4 tab).Chamonix -: 3-4 (tab)Amiens -: 3-4- Briançon : 12-1Gap -: 3-4 (tab)