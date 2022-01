Ligue Magnus : Sixième victoire de suite pour Grenoble et Chamonix, Rouen enchaîne aussi

Grenoble 2️⃣ - 1️⃣ Bordeaux

Au terme d’une séance de TAB insoutenable les Boxers s’inclinent à Polesud 🏒



Les Boyz auront arraché 1 pt précieux dans cette course aux playoffs, grâce à un Gaëtan RICHARD des grands soirs et une équipe solidaire et soudée sur la glace 💪 pic.twitter.com/0GqJoHec07



Rouen remet ça



Bravo à notre jeune attaquant Tommy Perret (18 ans) pour son premier but en Ligue Magnus !!





HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS - 45EME JOURNEE

Mardi 25 janvier 2022

Reporté

Les Pionniers comme les Brûleurs de Loups ne s'arrêtent plus. La preuve encore mardi soir lors d'une 45eme journée de Ligue Magnus (Angers-Gap avait été reporté) qui a aToutefois, si les Pionniers, désormais solidement installés dans le Top 8 synonyme de play-offs, n'ont pas tremblé contre les Basques (Matthias Terrier, auteur d'un doublé dans cette partie, a ouvert le score dès la première minute de jeu, imité ensuite par Konsta Mesikämmen), les Brûleurs de Loups, toujours leaders intouchables, ont peiné avant de prendre leur revanche contre ces Boxers qui lui avaient battus à l'aller en Gironde.A l'issue du premier acte, les Dragons menaient déjà 2-0, grâce à Tommy Perret et Andrew Johnston. Sacha Guimond, Joël Caron et Quentin Tommasino ont donné ensuite encore plus d'éclat à la victoire de ces Rouennais qui avaient déjà largement battu Nice (4-1) cinq jours plus tôt sur la Côte d'Azur.- Anglet : 3-1- Nice : 5-1- Bordeaux : 2-1 (tab)Angers - Gap