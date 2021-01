Ligue Magnus : Rouen toujours invaincu, Nice blanchit Mulhouse, Gap s'est fait peur

⚡️FIN DE MATCH⚡️

Victoire des Dragons qui poursuivent leur série d’invincibilité après un match intense contre une belle équipe angevine. Du très grand Matija Pintaric encore ce soir !!

🏒 Lagacé

🏒 Vigners

🏒 Guttig

🏒 Deschamps

Dragons de Rouen 4️⃣-1️⃣ Ducs d’Angers pic.twitter.com/bcToX7WXML

— Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) January 22, 2021

Golijic sauve Gap, Anglet en remet une couche



🚨 Les résultats de ce vendredi 22 janvier 👀 #SLMHockey pic.twitter.com/GYQRdWgMjg

— Synerglace Ligue Magnus (@LigueMagnus) January 22, 2021

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS

Vendredi 22 janvier 2021

15eme journée

Chamonix - Gap : 4-5

Quatre matchs en retard de Ligue Magnus étaient au programme ce vendredi soir. Rouen, toujours aussi impressionnant, en a profité pour confirmer qu'il n'y avait rien à espérer à l'heure actuelle pour les adversaires des Dragons. Sur leur glace, les Rouennais n'ont laissé aucune chance à Angers (4-1, avec deux buts marqués en fin de match dans la cage vide). I, aux dépens des Ducs, pour toujours aucune défaite. Intouchable,pour tenter de perturber la cadence infernale des Normands. Vendredi, comme ils l'avaient déjà fait en octobre dernier (victoire 5-2 dans la patinoire des Scorpions),Ces derniers ont tenu jusqu'à la dernière période, avant d'encaisser trois buts coup sur coup. Un blanchissage (le gardien niçois Stojanovic a effectué 17 arrêts) qui(trois succès de rang désormais). En déplacement à Chamonix, les Rapaces ont toutefois dû s'arracher pour parvenir àAuteur de son 9eme but cette saison, l'inévitable Golijic a inscrit le but de la délivrance. Il n'est pas pour rien le meilleur buteur de Ligue Magnus. Vitou, Decock et Arrossamena ne rivalisent pas encore avec l'attaquant slovène de Gap. Pourtant, ils se sont encore montré décisif vendredi à Amiens en marquant les trois buts qui ont permis à Anglet de faire la différence face aux Gothiques (4-2). Les trois hommes avaient déjà trouvé le chemin des filets le 16 octobre dernier lors du large succès de L'Hormadi déjà à l'époque (5-2). Vous avez dit remake.Amiens -: 2-4- Angers : 4-1- Mulhouse : 3-0