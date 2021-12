Ligue Magnus : Rouen s'impose, Mulhouse s'est promené

Les Dragons sont remis de leur frustration. Quatre jours après la fin de leur parcours en Ligue des Champions face à Tappara, les Rouennais ont retrouvé l’ordinaire de la Ligue Magnus avec un duel déséquilibré avec Anglet. Au bout d’un peu plus de sept minutes, Andrew Johnston a conclu victorieusement une action initiée par Florian Chakiachvili et Rolands Vigners. Il a été imité par Enzo Cantagallo peu avant la demi-heure de jeu, bien lancé par Vincent Nesa et, là-encore, Florian Chakiachvili. Dans la foulée, l’Hormadi a réagi par l’intermédiaire de Jules Gallet, sur une passe de Kevin Massy. En toute fin de deuxième période, Marc-André Dorion a fait à nouveau le break pour les Dragons sur des passes de Dylan Yeo et David Gilbert. A un quart d’heure du terme de la rencontre, Jacob Sweeney a redonné espoir à Anglet sur une passe de Théo Fremond. Malgré une fin de match en supériorité numérique grâce à la cage laissée vide par Florian Hardy, c’est bien Rouen qui s’impose (3-2) et reprend la troisième place du classement.

Mulhouse repasse devant Briançon

Repoussé en fond de classement en raison d’une pénalité de six points, Mulhouse relève la tête. A l’occasion d’un choc du bas de la hiérarchie face à Briançon, les Scorpions n’ont pas fait de détail. Il a fallu moins de neuf minutes à Jonhatan Haimovici Desbiens pour ouvrir le score en supériorité numérique avec Matthew Pistilli et Olivier Labelle à l’origine. Un duo qui a également été partie prenante sur le but de Phil Pietroniro à la 12eme minute. En début de deuxième période, toujours en supériorité numérique, Phil Pietroniro a signé un doublé. Le triplé est venu quatre minutes plus tard sur des passes de Timothé Quattrone et Antonin Germond. Jerry Laakso a donné plus d’ampleur au score sur des passes de Kevin Hecquefeuille et Olivier Labelle. A un peu plus de cinq minutes du terme de la rencontre, Jonhathan Haimovic Desbiens a conclu la soirée avec son doublé. Mulhouse s’impose très nettement sur Briançon (6-0) et profite de l’occasion pour s’emparer de la 10eme place du classement au détriment des Diables Rouges.



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Vendredi 17 décembre 2021

Mulhouse - Briançon : 6-0

Rouen - Anglet : 3-2