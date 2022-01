Ligue Magnus : Rouen retrouve le sourire, Amiens, Cergy et Chamonix enchaînent

Les Jokers en feu, première pour Gap

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS - 43EME JOURNEE

Vendredi 21 janvier 2022

En déplacement à Nice, vendredi soir pour le compte de la 43eme journée de Ligue Magnus (les deux premiers du classement Grenoble et Angers étaient au repos), les Dragons ont renoué avec le succès en s'imposant largement face aux Aigles (4-1).Sur leur lancée, les trois équipes ont obtenu un nouveau succès, respectivement face à Bordeaux (4-2), à Mulhouse (8-1) et à Briançon (4-1). Chamonix, qui en est désormais à quatre victoires de rang, et son buteur du soir Larinaccio (triplé) ont complètement renversé la vapeur dans le dernier tiers-temps face aux Boxers, qui avaient ouvert le score.Les Gothiques, quant à eux, ont frappé fort d'entrée sur la glace des Dragons rouges, rapidement menés 2-0, puis 4-0, fruit notamment de l'efficacité de Simonsen (doublé), avant de réagir par Colomban pour l'honneur en fin de match., auteurs de six buts dans la seule première période. Un véritable cauchemar pour les Scorpions, humiliés chez eux. Dans le dernier match de la soirée, entre Gap et Anglet,. Le dernier but de cette partie a été marqué par les Gapençais au cours du deuxième tiers-temps.Briançon -: 1-4- Bordeaux : 4-2Mulhouse -: 1-8Nice -: 1-4- Anglet : 3-2