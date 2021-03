Ligue Magnus : Rouen, Angers et Gap cartonnent, Amiens relève la tête

Amiens retrouve le sourire

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / MATCHS EN RETARD

Vendredi 5 mars 2021



Cartons à la pelle vendredi soir en Ligue Magnus sur la plupart des matchs en retard au programme. Avec pour commencerToujours invaincu dans sa patinoire, le leader ont obtenuImpérial dans sa cage, Matija Pintaric a fait barrage pendant toute la soirée aux tentatives adverses, avec 26 arrêts au total.Les Ducs menaient 3-0 après cinq minutes de jeu. Ils ont marqué trois nouveaux buts ensuite pour donner encore plus de volume à leur 10eme victoire de la saison.Avec 8 buts inscrits à Cergy-Pontoise (8-2), la palme revient toutefois à Gap.La suite de la soirée a elle aussi été nettement à l'avantage des Rapaces et de leurs trois hommes à deux buts vendredi : Gutierrez, Chapuis et Colotti. Si Anglet a lui aussi écrasé Chamonix (5-1), le match entre Briançon et Amiens a en revanche été très serré (4-3 pour les Amiénois).9eme journée- Chamonix : 5-110eme journéeCergy-Pontoise -: 2-816eme journée- Nice : 5-021eme journée- Mulhouse : 6-1Briançon -: 3-4