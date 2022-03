Ligue Magnus (Quarts de finale) : Rouen et Cergy-Pontoise à une victoire de la qualification

Cergy-Pontoise a mis une option sur les demi-finales de la Ligue Magnus. Après quatre premiers duels remportés systématiquement par l’équipe qui jouait à domicile, les Jokers ont brisé le cycle sur la glace d’Amiens. Mais, pour cela, les Franciliens ont dû s’armer de patience. Les Gothiques ont démarré le plus fort. Profitant d’une supériorité numérique, Elgin Pearce a débloqué le score à la toute fin des dix premières minutes. Un avantage qui n’aura toutefois pas tenu plus de quatre minutes. C’est le temps qu’il a fallu à Pierre-Charles Hordelalay pour aller tromper Henry-Corentin Buysse et remettre les deux équipes à égalité. Peu avant la demi-heure de jeu, les Jokers ont viré en tête par l’intermédiaire de Brien Robert Diffley. Toutefois, trois minutes plus tard, Rudy Matima a bénéficié d’une double supériorité numérique pour remettre le deux équipes à égalité. A l’entame du dernier quart d’heure, les Amiénois sont repassés devant grâce à Donat Szita mais Steven Owre a arraché la prolongation à cinq minutes de la fin de la rencontre. Une période supplémentaire qui a pris fin au bout de trois minutes et demie quand Aku Kestila a offert la victoire aux Jokers (3-4 ap), qui pourront conclure à domicile ce samedi.

Rouen touche au but face à Gap

Tout comme lors du duel entre Jokers et Gothiques, le suspense a été au rendez-vous entre Gap et Rouen. Là-aussi, après quatre matchs qui ont vu l’avantage du terrain jouer à plein, les Dragons ont changé la donne au terme d’un match très accroché. Devant leur public, les Rapaces ont attendu la 18eme minute pour lancer la rencontre. Romain Gutierrez est allé tromper Matija Pintaric. La réponse rouennaise ne s’est pas fait attendre très longtemps. Un peu plus de six minutes après l’ouverture du score, Vincent Nesa a rendu la pareille, envoyant le palet au fond de la cage de Julian Junca. Très volontaires, avec 24 tirs pour Gap contre 37 pour Rouen, les deux équipes n’ont toutefois pas su déséquilibrer la défense adverse et c’est en prolongation qu’elles se sont expliquées. Toutefois, ces dix minutes supplémentaires n’ont pas permis de désigner un vainqueur. La séance de tirs au but a vu Rolands Vigners et Joël Caron-Belleville répondre à Chad Langlais. Matija Pintaric a ensuite gardé sa cage inviolée et un arrêt face à Julien Correia a offert la victoire aux Dragons (1-2 tab), qui recevront les Rapaces ce samedi avec comme objectif la qualification pour les demi-finales.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / QUARTS DE FINALE

Match 5 - Mercredi 16 mars 2022

Amiens - Cergy-Pontoise : 3-4 (ap) >>> Cergy-Pontoise mène 3-2

Gap - Rouen : 1-2 (tab) >>> Rouen mène 3-2