Ligue Magnus : Nice écrase Bordeaux et prend sa revanche

Doublé pour Kopta

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 42EME JOURNEE

Vendredi 27 novembre 2020



Vendredi 26 février 2020

Nice cartonne et tient sa revanche. En ouverture de la 42eme journée de Ligue Magnus (la suite des matchs aura lieu le vendredi 26 février 2021),Toutefois, même si les Niçois ont tout de suite donné le ton face aux Boxers en trouvant l'ouverture dès la 7eme minute de jeu par Ondrej Kopta, parfaitement placé pour dévier un tir de son partenaire Radomir Heizer au fond des filets, alors que les Girondins se trouvaient en infériorité pour cinq minutes, ils ont dû attendre la fin de match pour faire la différence et prendre le large au score. Comme dans le premier tiers-temps, la deuxième période n'a vu en effet qu'un seul but être marqué. Et si ce sont les Niçois qui s'étaient montré les premiers dangereux, cet unique but du deuxième tiers-temps, c'est pourtant Bordeaux, sur un tir lointain du capitaine des Boxers Maxime Moisand qui l'a inscrit.Tout était alors à refaire pourpar les locaux et Thomas Knotek, venu redonner l'avantage à son équipe, imité presque dans la foulée par Kopta, auteur de son deuxième but de la partie. Sonné, Bordeaux a plié une quatrième et dernière fois, sur un tir d'Heizer dans la cage vide consécutivement à un très beau travail de Valère Vrielynck.Et malgré deux matchs de moins que son adversaire, il le laisse à trois points derrière lui après ce succès. Le deuxième de suite pour les Bordelais, déjà dominé la semaine dernière à Anglet (4-3) lors du derby. Nice est deuxième du classement, avec 15 points, Bordeaux, 5eme avec 12 points).- Bordeaux : 4-119h45 : Briançon - Mulhouse20h00 : Chamonix - Angers20h00 : Grenoble - Amiens20h00 : Rouen - Anglet20h30 : Gap - Cergy-Pontoise