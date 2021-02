Ligue Magnus (J9) : Grenoble s'impose par la plus petite des marges à Amiens

60 tirs en 60 minutes... pour un seul but inscrit au final. Tel est le bilan de la rencontre de la 9eme journée de Ligue Magnus opposant ce jeudi Amiens à Grenoble. Avant-dernier du classement de la Ligue Magnus, les Gothiques n’ont pas joué avec le frein à main face à des Brûleurs de Loups bien installés sur le podium avec une série de trois victoires consécutives avant le coup d’envoi de cette rencontre. Mais, si Lukas Horak a su réaliser un blanchissage dans le but grenoblois, ça n’a pas été le cas pour Henry-Corentin Buysse. Sur une action initiée par Julien Baylacq et Sébastien Rohat, Julien Munoz n’a pas tremblé face au gardien des Gothiques pour ouvrir le score à un peu moins d’un quart d’heure de la fin du match. Les Amiénois ont tenté le tout pour le tout dans les derniers instants, faisant sortir leur gardien pour jouer en supériorité numérique dans le champ. Mais rien n’y a fait. Les Brûleurs de Loups s’imposent par la plus petite des marges (0-1) et poursuivent leur série avec ce quatrième succès consécutifs, revenant à un point d’Angers, actuel deuxième et qui a disputé un match de plus. Amiens, pour sa part, s’incline pour la sixième fois de suite en Ligue Magnus et reste accroché à l’avant-dernière place du classement.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 9EME JOURNEE

Dimanche 25 octobre 2020

Rouen - Cergy-Pontoise : 7-1



Mardi 27 octobre 2020

Mulhouse - Nice : 2-5

Bordeaux - Briançon : 7-2



Vendredi 8 janvier 2021

Gap - Angers : 1-3



Jeudi 25 février 2021

Amiens - Grenoble : 0-1



Vendredi 5 mars 2021

20h00 : Anglet - Chamonix