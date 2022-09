Ligue Magnus (J7) : Grenoble dominé par Gap, Angers s'incline, Chamonix et Rouen l'emportent

C'est la victoiiiiire ce soir ! 🔥🔥 Performance XXL des Rapaces qui s'imposent face aux Champions de France en titre aprés un match irrespirable!

Bostjan Golicic délivre les bleus en prolongation 🤩

GAP 2️⃣ - 1️⃣ GRENOBLE #WeAreRapaces pic.twitter.com/unP9YbNj0c



— Les Rapaces de Gap (@Lesrapacesdegap) September 30, 2022

Angers battu, Rouen et Chamonix ont le sourire

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 7EME JOURNEE

Vendredi 30 septembre 2022

Samedi 1er octobre 2022

Dimanche 2 octobre 2022

Le maître-mot de la soirée de Ligue Magnus a été le suspense. En effet, aucun des quatre matchs de la 7eme journée disputés ce vendredi n’a pu se conclure dans le temps réglementaire. Invaincu depuis le début de la saison, Grenoble a dû concéder sa première défaite sur la glace de Gap, qui était son dauphin avant la rencontre. Alors que Romain Gutierrez a ouvert le score pour les Rapaces dès la 8eme minute, Robert Raymond a répondu pour les Brûleurs de Loups au début de la deuxième période. Les deux formations se sont alors neutralisées jusqu’au terme du troisième tiers-temps, devant ainsi en passer par la prolongation. Un temps supplémentaire qui n’a duré que… 19 secondes. Le temps pour Chad Langlais et Julien Correia d’envoyer Bostjan Golici tromper Jakub Stepanek pour offrir la victoire à Gap (2-1 ap). Un succès qui permet ainsi aux Rapaces de reprendre un point d’avance sur les Brûleurs de Loups, qui ont toutefois un match en moins.Derrière le duo de tête, Angers continue d’être sur courant alternatif. Les Ducs ont concédé leur troisième défaite en six matchs sur la glace de Mulhouse au bout de la séance de tirs au but. En effet, Robin Gaborit et Tommy Giroux ont su répliquer aux réalisations de Teemu Loizeau et Konstantin Makarov pour les Scorpions. La prolongation n’ayant rien donné, l’exercice des tirs au but a été décisif, avec Andrei Rychagov qui a été le seul à tromper la vigilance d’Evan Cowley pour permettre à Mulhouse de s’imposer (3-2 tab). Rouen, pour sa part, enchaîne un deuxième succès de suite au terme d’un match animé sur la glace d’Anglet. Menés 2-0, les Dragons ont répliqué avec trois buts en dix minutes avant de voir l’Hormadi reprendre la main. A cinq minutes du terme de la rencontre, Dylan Yeo a envoyé les deux équipes en prolongation. Florian Chakiachvili n’a eu besoin que de 32 secondes pour offrir la victoire à Rouen (4-5 ap). Chamonix, de son côté, en est désormais à trois succès consécutifs. Si Eetu Paasovaara a ouvert le score pour Nice peu avant le quart d’heure de jeu, Jooas Alanne a égalisé à huit minutes de la fin du match. Les Pionniers s’en sont remis à Matthias Terrier 85 secondes après le début de la prolongation pour s’imposer (2-1 ap).- Angers : 3-2 (tab)- Nice : 2-1 (ap)Anglet -: 4-5 (ap)- Grenoble : 2-1 (ap)Briançon - AmiensCergy-Pontoise - Bordeaux