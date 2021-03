Ligue Magnus (J7 et J16) : Angers facile face à Cergy-Pontoise, Grenoble chute à Gap

Les Brûleurs de Loups se sont brûlé les ailes. Restant sur cinq victoires de suite en Ligue Magnus, les joueurs de Grenoble ont renoué avec la défaite à l’occasion de leur déplacement à Gap dans le cadre de la 16eme journée de Ligue Magnus. Si Adel Koudri a ouvert le score pour les Gapençais après moins de quatre minutes de jeu, les Rapaces ont profité des pénalités infligées à leurs adversaires pour faire la différence. Après l’égalisation de Fabien Colotti, Arnaud Faure puis Chad Langlais en double supériorité numérique ont marqué deux buts en moins de 90 secondes. Dimitri Thillet y est allé de son doublé en deuxième période avant que Fabien Colotti ne signe le sien à dix minutes de la fin de la rencontre. La réduction de l’écart signée Christophe Tartari à sept minutes de la fin de la rencontre restera anecdotique. Alors que Grenoble subit un coup d’arrêt avec cette défaite (6-2), Gap met fin à une série de trois défaites consécutives pour remonter au septième rang.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 16EME JOURNEE

Samedi 16 janvier 2021

Cergy-Pontoise - Briançon : 1-0 (ap)



Vendredi 12 février 2021

Anglet - Angers : 3-10



Mardi 2 mars 2021

Gap - Grenoble : 6-2



Vendredi 5 mars 2021

19h00 : Rouen - Nice



Samedi 6 mars 2021

18h30 : Bordeaux - Chamonix



Vendredi 26 mars 2021

20h30 : Mulhouse - Amiens

Angers s’installe comme dauphin

Angers n’a pas tardé à profiter du faux-pas de Grenoble. En déplacement sur la glace de Cergy-Pontoise, les Ducs n’ont pas fait dans le détail. Moins de cinq minutes après le début du match, Sébastien Sylvestre a donné l’avantage aux Angevins, effacé en début de deuxième période par Pierre-Charles Hordelalay, profitant d’une supériorité numérique. Mais, moins de deux minutes plus tard, Téo Sarliève a redonné l’avantage aux Ducs puis Riley Guenther a fait le break... 29 secondes plus tard. Avant la fin du deuxième tiers-temps, Marius Serer et Jerret Smith ont donné plus d’ampleur à l’avance d’Angers au tableau d’affichage. Après la réduction de l’écart de Max Kalter, Loïc Farnier a conclu la rencontre avec le septième but des Ducs qui s’imposent nettement (2-7) et s’emparent donc de la deuxième place pour un point. Cergy-Pontoise, battu pour la deuxième fois en trois matchs, pointe désormais à la sixième place du classement de la Ligue Magnus.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 7EME JOURNEE

Vendredi 16 octobre 2020

Mulhouse - Chamonix : 2-4

Bordeaux - Grenoble : 2-5

Anglet - Amiens : 5-2

Gap - Nice : 2-3



Mardi 2 mars 2021

Cergy-Pontoise - Angers : 2-7



Samedi 20 mars 2021

18h00 : Rouen - Briançon