Ligue Magnus (J43) : L'affiche remportée par Nice face à Anglet

Nice conforte son statut de dauphin. Battus par la lanterne rouge Briançon il y a moins de dix jours, les Aigles ont remporté le choc avancé de la 43eme journée qui les opposait ce dimanche à Anglet, avec comme enjeu la deuxième place du championnat. L’enjeu a pris le pas sur le jeu durant la première période, Antoine Bonvalot pour Anglet et Rok Stojanovic pour Nice ayant été impériaux dans leurs cages durant les 20 premières minutes de jeu. C’est toutefois l’Hormadi qui a ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu, Sébastien Gauthier convertissant en but une action menée par Louis Vitou et Arthur Larroque. Un avantage qui n’aura pas résisté plus de cinq minutes.

Anglet a tout tenté pour revenir, en vain

Profitant d’une supériorité numérique, Antonin Dusek a égalisé avec le soutien de Tomas Knotek et Ondrej Kopta. Une première réalisation qui a été suivie par une deuxième moins de sept minutes plus tard. Michal Popelka a trompé le gardien d’Anglet sur des passes de Jules Breton et Romain Carpentier. Menés d’une longueur à l’orée des deux dernières minutes, le banc de l’Hormadi a tenté le tout pour le tout en faisant sortir son gardien pour jouer à un de plus dans le champ. Mal leur en a pris car Michal Popelka a profité de la cage vide pour corser l’addition sur des passes de Kristjan Cepon et Radomir Heizer. A 50 secondes de la fin du match, toujours face à un but vide, Ondrej Kopta a donné plus d’ampleur à la victoire niçoise (1-4). Les Aigles profitent de ce succès pour prendre cinq points d’avance sur leur victime du soir et reviennent à trois longueurs de Rouen, qui a joué quatre matchs de moins.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 43EME JOURNEE

Dimanche 13 décembre 2020

Anglet - Nice : 1-4



