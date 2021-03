Ligue Magnus (J4 et J6)) : Rouen à un point du titre de champion de France

Le 16eme titre de Rouen est tout proche. Alors que la Fédération Française de hockey sur glace a décidé d’annuler les play-offs et de conclure la saison à l’issue des 22 journées de la saison régulière, les Dragons ont quasiment assuré leur sacre à l’occasion d’un déplacement à Chamonix. Si Benjamin Lagarde a ouvert le score en toute fin de première période pour les Pionniers, la réponse rouennaise est venue en fin de deuxième tiers-temps avec deux buts en l’espace de trois minutes signés Théo Gueurif et Joris Bedin. Ce n’est que dans les cinq dernières minutes du match que Rolands Vigners y est allé de son doublé pour sceller le sort du match (1-4). Pour les Dragons, la donne est désormais claire. S’ils prennent un seul point, c’est à dire au minimum une défaite en prolongation ou aux tirs au but, lors de leurs cinq derniers matchs, ils seront sacrés champions de France. Ce qui pourrait être le cas dès ce samedi à Gap.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 4EME JOURNEE

Mardi 6 octobre 2020

Briançon - Anglet : 3-4 (ap)

Mulhouse - Bordeaux : 3-2

Nice - Angers : 2-1

Amiens - Gap : 2-3



Vendredi 8 janvier 2021

Grenoble - Cergy-Pontoise : 4-3



Vendredi 12 mars 2021

Chamonix - Rouen : 1-4

Deux de suite pour Cergy-Pontoise

Après un court succès à Anglet ce mardi, Cergy-Pontoise a su enchaîner une deuxième victoire consécutive en championnat à l’occasion de leur déplacement à Briançon. Une rencontre que les Jokers ont démarré tambour battant avec pas moins de quatre buts inscrits dès le premier tiers-temps. Norbert Abramov a ouvert le score avant deux réalisations en cinq minutes de Pierre-Charles Hordelalay. Tonu Kluuskeri a corsé l’addition peu avant la pause. La deuxième période a vu Urban Sodja débloquer le compteur des Diables Rouges avant que Max Kalter ne redonne quatre buts d’avance aux Franciliens. Nicolas Ruel et Brien Robert Diffley se sont répondus en deux minutes avant que Samu Markkula ne marque deux buts dans les cinq dernières minutes pour Briançon, qui s’incline pour la quatrième fois (4-6) et se rapproche de la relégation.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 6EME JOURNEE

Mardi 13 octobre 2020

Chamonix - Bordeaux : 6-4

Nice - Rouen : 3-5

Amiens - Mulhouse : 3-1

Angers - Anglet : 5-1



Vendredi 19 février 2021

Grenoble - Gap : 4-1



Vendredi 12 mars 2021

Briançon - Cergy-Pontoise : 4-6