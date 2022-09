Ligue Magnus (J4) : Deuxième succès pour Grenoble, le derby des Hautes-Alpes pour Gap

VICTOIRE ! 💪

Dans un match pas toujours évident, les BDL s'imposent finalement sur le score de 4-1 pour leur première à Polesud ! 🔴🔵 pic.twitter.com/TeKYN40RCP

— Brûleurs De Loups (@bruleursdeloups) September 20, 2022

Premier échec pour Rouen

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 4EME JOURNEE

Mardi 20 septembre 2022

Reporté à une date ultérieure

Les Brûleurs de Loups ne laissent déjà rien en route. Après un succès laborieux à Bordeaux le week-end dernier, Grenoble a fait plaisir à son public face à Mulhouse. Si Konstantin Makarov a jeté un froid sur Polesud à l’entame de la deuxième période, les Grenoblois ont ensuite pris les commandes. Chad Nehring a égalisé moins de six minutes plus tard puis Jere Rouhiainen a donné l’avantage aux Brûleurs de Loups en infériorité numérique. Avec u but de retard, les Scorpions ont fait sortir leur gardien Quentin Papillon dans la dernière minute mais ça s’est retourné contre eux. Sacha Treille puis Brent Aubin ont profité de l’occasion pour assure la victoire grenobloise (4-1). Mais le leader du classement est bien Gap. Les Rapaces sont allés chercher un succès à Briançon dans le derby des Hautes-Alpes. Après une première période vierge de but, Kévin Altidor a ouvert le score très tôt dans la deuxième avant qu’Olegs Sislannikovs ne fasse le break à moins de trois minutes de la pause. Bostjan Golicic a donné plus d’ampleur à l’avantage gapençais à six minutes de la sirène. Les Diables Rouges ont sauvé l’honneur par Artem Garifulin mais concèdent leur troisième défaite en autant de matchs (1-3).Cette 4eme journée a également été marquée par la défaite sur sa glace de Rouen face à Bordeaux. Peu avant le quart d’heure de jeu, Maxime Legault a donné l’avantage aux Boxers mais Rolands Vigners a remis les deux équipes à égalité en début de deuxième période. Toutefois, Massimo Carozza en solitaire puis Fabien Colotti ont permis aux Girondins de faire le break. A un quart d’heure du terme de la rencontre, Ondrej Roman a redonné de l’espoir aux Dragons mais Peter Valier a scellé le sort du match à 38 secondes de la sirène. Avec ce succès (2-4), Bordeaux renoue avec la victoire. Angers a également relevé la tête à l’occasion d’un déplacement à Chamonix. Maurin Bouvet puis Tommy Giroux ont mis les Ducs dans le bon sens avant que Clément Masson ne réduise l’écart peu avant la demi-heure de jeu. Quatre minutes plus tard, Jonathan Charbonneau a permis à Angers de reprendre le large puis Cameron Brown a donné trois longueurs d’avance aux Ducs. La réalisation de Jakub Muller pour les Pionniers restera anecdotique. Net vainqueur (2-4), Angers pointe à la deuxième place. Amiens, de son côté, a enfoncé un peu plus Anglet avec son premier succès de la saison (4-0) grâce à des buts signés Danick Bouchard et Taavi Tiala dans la deuxième période puis Tomas Simonsen et Stanislau Lapachuk dans les dix dernières minutes.Briançon -: 1-3Rouen -: 2-4Chamonix -: 2-4- Anglet : 4-0- Mulhouse : 4-1Nice - Cergy-Pontoise