Ligue Magnus (J3) : Premier match et premier court succès pour Grenoble

VICTOIRE ! Grenoble s'impose au bout du suspense à Bordeaux, une victoire 5-4 sur un dernier but inscrit par la recrue Chaaaaad Nehring ! Les BDL débutent leur saison par un succès. YES ! 😉👏

📷 Loic Cousin@LigueMagnus pic.twitter.com/hMWFbFAhLv



— Brûleurs De Loups (@bruleursdeloups) September 17, 2022

Bordeaux n’a jamais lâché

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 3EME JOURNEE

Vendredi 16 septembre 2022

Samedi 17 septembre 2022

Reportés à une date ultérieure

Après une entame de saison européenne manquée, Grenoble n’a pas raté son retour en Ligue Magnus. Après avoir vu leurs matchs des deux premières journées être reportés, les Brûleurs de Loups ont entamé la défense de leur titre à Mériadeck, la glace des Boxers de Bordeaux. Les Grenoblois ont frappé les premiers peu avant le quart d’heure de jeu. Lancé par son gardien Jakub Stepanek et Robert Raymond, Aurélien Dair a ouvert le score mais cet avantage n’a tenu que 95 petites secondes. C’est le temps qu’il a fallu à Louis Vitou et Massimo Carozza pour décaler Kévin Spinozzi pour l’égalisation. Après une fin de première période équilibrée, les Brûleurs de Loups ont cru avoir fait basculer la rencontre à l’entame de la deuxième. En effet, en l’espace de 72 secondes, Gaëtan Richard est allé chercher le palet à trois reprises au fond de sa cage. Kyle Shearer Hardy, Nicolas Deschamps puis Dylan Fabre ont tout trois permis à Grenoble de s’envoler au tableau d’affichage… mais les Boxers n’avaient pas dit leur dernier mot.A un peu moins de cinq minutes de la pause, sur une action initiée par Nikita Jevpalovs et Jules Boscq, Peter Valier a redonné de l’espoir aux Girondins. Ce qui s’est amplifié lors d’un début de troisième période fou. 26 secondes après la reprise, Kevin Spinozzi a rapproché Bordeaux à un but avant d’égaliser un peu plus de six minutes plus tard, avec notamment Nikita Jevpalovs passeur sur les deux réalisations. Une égalisation inattendue qui a pu décontenancer les Brûleurs de Loups. Ces derniers ont accusé le coup avant de pousser pour faire la différence. A un peu plus de quatre minutes de la fin de la rencontre, sur des passes de Kyle Shearer Hardy et Aurélien Dair, Chad Nehring est allé tromper Gaëtan Richard. Ce dernier a alors déserté sa cage en fin de match pour permettre à son équipe de jouer en supériorité numérique mais ce plan désespéré n’a pas fonctionné. Grenoble signe une courte victoire (4-5) mais se rassure dans un début de saison loin d’être évident. Bordeaux, de son côté, concède une deuxième défaite de suite après la claque infligée par Nice.- Nice : 3-2 tabAngers -: 3-4 tab- Chamonix : 5-2Bordeaux -: 4-5Anglet - BriançonCergy-Pontoise - Amiens