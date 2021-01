Ligue Magnus (J29) : Net succès pour Chamonix face à Briançon

Après leur défaite à domicile contre Nice vendredi dernier, les Pionniers ont profité de la réception de Briançon pour lancer leur année 2021. Les joueurs de Chamonix, face à la lanterne rouge, ont signé un net succès. Après une première période où aucune des deux équipes n’a pu mettre à défaut Clément Ginier et Patrick Munson, respectivement gardien des Pionniers et de Diables Rouges, les joueurs de Briançon ont subi une avalanche en milieu de deuxième période. En l’espace d’un peu plus de six minutes, Chamonix a trouvé la faille à quatre reprises. En solitaire, Sami Tavernier a ouvert la marque peu avant la demi-heure de jeu avant qu’Evan Jasper en supériorité numérique, Fabien Kazarine puis Clément Masson, là-aussi en supériorité numérique, ne conforte l’avantage pris par les Pionniers. En tout début de dernière période, Malo Ville y est allé de sa réalisation pour corser un peu plus l’addition. Avec cette victoire (5-0), la quatrième en huit rencontres disputées, Chamonix remonte au sixième rang du classement alors que Briançon, battu pour la sixième fois en huit matchs, reste bon dernier à égalité de points avec Cergy-Pontoise, qui a disputé trois matchs de moins. A noter que le match entre Nice et Amiens, comptant pour la 10eme journée et également programmé ce mardi, n’a pu avoir lieu. Les Amiénois n’ont pas pu rallier Nice et le match a dû être à nouveau reporté à une date ultérieure.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 29EME JOURNEE

Mardi 12 janvier 2021

Chamonix - Briançon - 5-0



Reportés à une date ultérieure

Nice - Grenoble

Cergy-Pontoise - Anglet

Angers - Bordeaux

Gap - Mulhouse

Rouen - Amiens