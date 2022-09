Ligue Magnus (J2) : Angers ramène la victoire de Gap

Le tout pour le tout n’a pas fonctionné pour Gap

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 2EME JOURNEE

Angers n’a pas manqué ses débuts. Alors que son match de la 1ere journée face à Grenoble a été reporté au 23 octobre prochain en raison de l’engagement des Brûleurs de Loups en Champions Hockey League, les Ducs sont allés chercher sur la glace de Gap leur premier succès de la saison. Il n’a fallu attendre qu’un peu plus de neuf minutes pour voir les Angevins frapper les premiers. Lancé par Cameron Brown, Matthew Prapavessis n’a laissé aucune chance à Julian Junca. Les deux équipes se sont alors longuement neutralisées. En effet, ce n’est que dans les derniers instants de la deuxième période que les Ducs ont fait le break. Avec une nouvelle fois Cameron Brown à la manœuvre mais également Zachary Toquato, c’est Neil Manning qui a bonifié une supériorité numérique pour corser l’addition.Les Rapaces ont maintenu l’espoir en réduisant l’écart au tout début du dernier quart d’heure. Là-aussi en situation de supériorité numérique, Egor Gainetdinov a trompé la vigilance d’Evan Cowley sur une action initiée par Bostjan Golicic et Julien Correia. N’ayant qu’un but de retard dans ls deux dernières minutes du match, les Gapençais n’ont pas hésité à faire sortir leur gardien. Toutefois, cette stratégie n’a pas fonctionné et s’est même retournée contre les Rapaces. A 41 secondes de la sirène, Philippe Halley a gratté un palet pour aller seul marquer dans la cage désertée. Une dernière réalisation qui a scellé le sort de la rencontre sur un net succès d’Angers (1-3) loin de ses bases, qui s’installe déjà dans la première partie de tableau.Gap -: 1-3Briançon - Cergy-PontoiseChamonix - AngletAmiens - MulhouseNice - BordeauxGrenoble - Rouen