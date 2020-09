Ligue Magnus (J1 et J10) : Premier succès pour Cergy-Pontoise, Grenoble n'a pas tremblé, Gap s’en sort, Angers s’est arraché

Promu cette saison en Ligue Magnus, Cergy-Pontoise a arraché une première victoire dès sa première sortie. Mais, après l’ouverture du score de Norbert Abramov en supériorité numérique, les Jokers ont bu la tasse avec Milan Jurik et Erik Robichaud qui ont remis les Scorpions dans le sens de la marche avant la fin de la première période. Mais, dans les sept dernières minutes, Sam McCormick a remis les deux équipes à égalité avant que Pierre-Charles Hordelalay n’offre la victoire à Cergy-Pontoise en supériorité numérique à 57 secondes du buzzer (3-2). Dans le même temps, Grenoble a su bien finir pour dominer Nice. Les Aigles ont pourtant ouvert le score par Peter Hrehorcak en supériorité numérique et reprendre l’avantage par Loïc Chabert en toute fin de deuxième période après l’égalisation à quinze secondes de la fin de la première par Sacha Treille en supériorité numérique.

Gap a eu chaud face à Anglet

Les 20 dernières minutes ont été fatales aux Niçois qui ont craqué face à Kyle Hardy, auteur d’un doublé. Poussant pour égaliser, faisant sortir leur gardien, les Aigles ont vu Maxime Legault clore la marque dans le but vide (2-4). Pour Gap, il a fallu une prolongation pour s’en sortirr face à Anglet. La deuxième période a été un chassé-croisé entre les deux équipes, les Rapaces marquant par l’intermédiaire d’un doublé de Bostjan Golicic et une réalisation de Julien Correia alors qu’Oskars Batna et Lukas Kaspar ne maintiennent l’Hormadi à flots. Batna a égalisé en milieu de troisième période avant que Golici ne remette Gap devant. C’est à moins de trois minutes du buzzer que Kaspar a emmené les deux équipes en prolongation. Un temps supplémentaire qui n’aura duré qu’un peu moins de trois minutes, le temps pour Bostjan Golicic de signer un quadruplé pour offrir la victoire aux Rapaces (5-4).



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 10EME JOURNEE

Samedi 26 septembre 2020

Nice - Grenoble : 2-4

Cergy-Pontoise - Mulhouse : 3-2

Gap - Anglet : 5-4 (ap)



Dimanche 18 octobre 2020

18h30 : Briançon - Chamonix



Reportés à une date ultérieure

Angers - Amiens

Rouen - Bordeaux

Angers s’impose au finish face à Bordeaux

En ouverture de la saison, dans une affiche avancée de la 10eme journée, Angers s’est arraché pour prendre le meilleur sur Bordeaux aux tirs-au-but. Une rencontre que les Boxers ont pris par le bon bout. Sur des passes de Johan Skinnars et Louis Belisle, Andrew Johnston a ouvert le score après onze minutes de jeu. Ce dernier a doublé la mise en milieu de deuxième période, concluant une action menée par Marc-André Levesque et Johann Skinnars. Mais ce break d’avance, les Ducs d’Angers l’ont effacé en 32 secondes. Riley Guenther puis Philippe Halley ont marqué coup sur coup pour envoyer les deux équipes en prolongation. Cinq minutes supplémentaires qui n’ont pas permis aux deux équipes de se départager. Alors que tous les tireurs bordelais ont manqué le coche, Danick Bouchard n’a pas trembler pour offrir la victoire à Angers (2-1).



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 10EME JOURNEE

Samedi 26 septembre 2020

Angers - Bordeaux : 3-2 (tab)



Vendredi 30 octobre 2020

19h45 : Briançon - Mulhouse

20h00 : Rouen - Anglet

20h00 : Grenoble - Chamonix

20h00 : Nice - Amiens

20h30 : Cergy-Pontoise - Gap