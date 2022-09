Ligue Magnus (J1) : Cergy-Pontoise l'emporte à domicile face à Chamonix

Les Jokers lancent de manière victorieuse leur saison. Au lendemain des succès de Mulhouse, Bordeaux, Rouen et Gap en ouverture, Cergy-Pontoise a pris le meilleur sur Chamonix. Une rencontre que les Pionniers ont su prendre par le bon bout. Peu avant le quart d’heure de jeu, Jakub Muller est allé tromper Sebastian Ylönen sur une action initiée par Matthias Terrier et Gabin Ville. Les Jokers ont attendu le début de la deuxième période pour revenir à hauteur par l’intermédiaire de Christiano Versich, sur une passe de Robert Baillargeon, ensuite buteur. En effet, trois minutes plus tard, profitant d’une double supériorité numérique, l’attaquant du club francilien a envoyé Richard Sabol chercher la rondelle dans son but. Le match s’est alors équilibré et le score n’a pas bougé jusque dans les six dernières minutes.

Chamonix n’a jamais lâché

Jouant à un de plus, les Jokers ont fait le break par l’intermédiaire de Gage Torrel, lancé par Pierre-Charles Hordelalay et Patrick Coulombe. Ne voulant pas baisser les bras, les Pionniers ont réagi à peine deux minutes plus tard. Avec des assistances d’Aleksi Poikola et Clément Masson, Matthias Terrier a ramené Chamonix à une longueur. Un écart réduit qui a poussé le banc du club de Haute-Savoie à faire sortir son gardien dans la dernière minute du temps réglementaire afin de jouer en supériorité numérique. Une stratégie osée qui n’a pas fonctionné comme attendu. En effet, à deux secondes de la sirène, Aaron Miller a scellé le sort de la rencontre. Les Jokers s’imposent (4-2) et se placent d’entrée dans le bon wagon.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 1ERE JOURNEE

Vendredi 9 septembre 2022

Mulhouse - Briançon : 5-1

Bordeaux - Amiens : 3-2

Rouen - Nice : 4-2

Anglet - Gap : 1-11



Samedi 10 septembre 2022

Cergy-Pontoise - Chamonix : 4-2



Dimanche 23 octobre 2022

18h00 : Angers - Grenoble