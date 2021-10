Ligue Magnus : Grenoble et Rouen enchaînent, Angers retrouve le sourire

Les résultats de la soirée #SLMHockey en un coup d’œil 👀 pic.twitter.com/QDaXCoEIXF

— Synerglace Ligue Magnus (@LigueMagnus) October 26, 2021

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS - 13EME JOURNEE

Mardi 26 octobre 2021

Intraitables, Grenoble et Rouen lavent plus blanc que blanc de surcroît.Avec à chaque fois un blanchissage venus donner encore plus d'éclat au nouveau succès des Brûleurs de Loup comme des Dragons. Le leader grenoblois a enchaîné une huitième victoire de rang en atomisant Bordeaux (8-0) dans sa patinoire, sans prendre le moindre but. Une performance que les Isérois doivent en premier lieu à leur gardien Jakub Stepanek, auteur de 20 arrêts. Dans le genre, Valentin Duquenne a fait très fort lui aussi. Le jeune gardien de 20 ans a signé son premier blanchissage, avec 26 arrêts. Rouen en a profité pour surclasser aisément (3-0) les Aigles. La sixième victoire d'affilée pour les Dragons, toujours solides deuxièmes derrière Grenoble et devant Angers. Après deux défaites consécutives, les Ducs ont renoué avec le succès mardi soir. Mais que ce fût compliqué pour les Angevins, qui ont dû attendre les tirs au but (4-3) pour venir à bout de Mulhouse, battu pour la troisième fois de suite, au même titre que le 4eme Gap, revenu de Cergy-Pontoise avec une nouvelle défaite (4-3) dans ses valises.- Anglet : 7-1Besançon -: 0-3- Bordeaux : 8-0- Nice : 3-2- Mulhouse : 4-3 (tab)- Gap : 4-3