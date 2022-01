Ligue Magnus : Grenoble enfonce le clou contre Rouen, Chamonix et Cergy enchaînent, Bordeaux renoue avec le succès

Auteur d'un énorme match ce soir dans la cage, "KOUBA" Stepanek est élu MVP par le vestiaire ! Bravo Kouba !!! 👏👏👏

Des images proposées par QRProd#BDLNATION 🔴🔵 pic.twitter.com/nDwqFmLSXB



— Brûleurs De Loups (@bruleursdeloups) January 18, 2022

Chamonix enchaîne, Cergy fait la belle opération

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS - 42EME JOURNEE

Lundi 17 janvier 2022

Mardi 18 janvier 2022

Les Brûleurs de Loups en ont remis une couche. Alors que Rouen espérait profiter de la venue de Grenoble, ce mardi soir lors de la 42eme journée de Ligue Magnus, pour se venger de la défaite du 10 décembre dernier (3-2) dans l'Isère,Comme lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, les Grenoblois ont souffert - Rouen, qui avait ouvert le score, a recollé à 2-2 à cinq minutes de la fin - mais ils ont encore eu le dernier mot, grâce à trois buts marqués coup sur coup dans les derniers instants par Rouhainen, auteur d'un doublé, et Poukkula, dernier buteur de cette soirée qui a permis aux Brûleurs de Loups et à leur gardien Stepanek, étincelant, d'enchaîner une cinquième victoire de rang, et d'ainsi conforter leur large avance sur Angers.avant que Marinaccio, auteur d'un triplé, n'arrache la prolongation, et qu'Harjula, héros de ce nouveau succès des Haut-Savoyards, ne libère Chamonix dans le temps supplémentaire. Bordeaux n'a pas eu besoin de patienter aussi longtemps pour, huit si l'on compte l'élimination des Girondins en Coupe de France., qui les suit immédiatement au classement (8emes). Belle soirée également pour Cergy-Pontoise. Bourreau de Briançon à domicile (4-0), blanchissage à la clé,, à quatre points de Rouen. Une très belle opération.Anglet -: 3-6Rouen -: 2-5- Nice : 5-2- Gap : 4-1Angers -: 4-5 (ap)- Briançon : 4-0