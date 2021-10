Ligue Magnus : Grenoble enchaîne, Angers et Bordeaux battus

Fin de série pour Bordeaux

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS - 11EME JOURNEE

Vendredi 22 octobre 2021

On n'arrête plus Grenoble.Un nouveau succès qui permet à ces Isérois qui n'ont toujours perdu qu'un seul match depuis le début de la saison (à Angers le 1er octobre dernier) deCe qui n'a pas empêché les Grenoblois de se faire peur, lorsque les Rapaces, rapidement menés 2-0 sur la glace de Polesud, ont vu leurs adversaires revenir à 2-2 dans le deuxième tiers-temps. Damien Fleury, Nicolas Fleury, auteur d'un doublé, et Markus Poukkula, auteur du dernier but de la soirée, se sont chargés d'éviter au leader du classement de douter plus longtemps. A l'arrivée, il fait de surcroît une très belle opération puisque son dauphin s'est fait gifler chez lui par Rouen (3-0)., sur des buts de Tessier, Guimond, Guttig. Rouen enchaîne là une quatrième victoire consécutive. Sale soirée pour Angers mais aussi pour Bordeaux, étrillé (5-2) dans la patinoire de Cergy-Pontoise après être resté six matchs sans perdre. Grâce à Legault et Carry, les Boxers, cueillis d'entrée par Hordelalay puis Rajamaki, ont repris rapidement espoir, mais se relancer temporairement n'a pas suffi aux Girondins, qui se sont ensuite écroulés et ont encaissé trois nouveaux buts, dont deux pour le seul Suire. Derrière Grenoble, intouchable, ça se resserre très sérieusement.- Mulhouse : 2-1 (ap)- Gap : 6-3Angers -: 0-3Briançon -: 3-6- Bordeaux : 5-2