Ligue Magnus : Gap étrillé par Briançon, Grenoble et Angers victorieux

Battus par Gap avant Noël, les Brûleurs de Loups ont relancé la machine aux dépens de Mulhouse. 102 secondes après le coup d’envoi, Markus Poukkula a ouvert le score pour Grenoble mais le réveil des Scorpions a fait mal. Jordan Mugnier puis Teemu Loizeau en première période puis Kevin Hecquefeuille en début de deuxième ont permis à Mulhouse de faire le break. Alors que Joël Champagne a réduit l’écart trois minutes après la dernière réalisation alsacienne, le ciel est tombé sur la tête des Scorpions dans les 20 dernières minutes. Flavian Dair puis à nouveau Joël Champagne en treize secondes ont donné l’avantage aux Brûleurs de Loups avant que Damien Fleury ne vienne clôturer le score en tout fin de match. Avec cette victoire (3-5), Grenoble maintient Angers à distance. En effet, les Ducs ont profité de leur déplacement à Anglet pour confirmer le succès acquis sur Cergy-Pontoise et rester à six longueurs du leader de Ligue Magnus. Robin Gaborit a ouvert les hostilités peu avant le quart d’heure de jeu avant que Philippe Halley ne fasse le break peu avant la demi-heure. Alors que le dernier quart d’heure de la rencontre se profilait, Tommy Giroux est allé tromper l’infortuné Léo Bertein. Dans la foulée, Thomas Decock a redonné un peu de joie aux supporters de l’Hormadi en forçant Evan Cowley à aller chercher le palet dans ses filets. Malgré une fin de match avec une cage vide pour jouer en supériorité numérique, Anglet s’incline après deux succès de suite (1-3).

Trois à la suite pour Nice, Gap a sombré face à Briançon

Nice confirme sa bonne forme. Restant sur deux succès de suite, les Aigles ont prolongé leur série à l’occasion d’un déplacement chez la lanterne rouge Chamonix. Les Pionniers ont ouvert le score au quart d’heure de jeu par Fabien Kazarine mais cet avantage n’a pas tenu plus de deux minutes. Romain Carpentier n’a pas tremblé face à Richard Sabol pour égaliser. Moins de 90 secondes plus tard, le gardien de Chamonix est allé une nouvelle fois chercher le palet dans son filet sur un tir de Lucas Bonnardel. Peu avant la demi-heure de jeu, Matthias Terrier est allé tromper Patrik Romancik pour égaliser mais 25 secondes après le début du dernier tiers-temps, Lucas Bonnardel a scellé le sort du match pour Nice (2-3), qui profite du match reporté pour Bordeaux et prend la septième place. Briançon, pour sa part, n’y est pas allé avec le dos de la cuillère ! Après quatre défaites de suite en Ligue Magnus, les Diables Rouges se sont réveillés et ont mis la manière pour étriller Gap. Si la première période a tout d’abord vu les deux équipes se rendre coup pour coup, Romain Chapuis répondant à l’ouverture du score de Nicolas Ruel puis Antoine Torres redonnant l’avantage à Briançon, Paul Joubert a trouvé la faille en début de deuxième période en infériorité numérique pour remettre les deux formations à égalité. C’est alors que les Diables Rouges ont fait tomber la foudre sur les Rapaces. En l’espace de treize minutes, Antoine Torres, Rudolf Huna, Nicolas Ruel puis à nouveau Antoine Torres sont allés tromper Julian Junca. Les 20 dernières minutes ont vu Nicolas Ruel y aller de son doublé pour donner plus d’ampleur à la victoire de Briançon (7-2).



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Mardi 28 décembre 2021

Briançon - Gap : 7-2

Chamonix - Nice : 2-3

Mulhouse - Grenoble : 3-5

Anglet - Angers : 1-3



Reportés à une date ultérieure

Rouen - Cergy-Pontoise

Bordeaux - Amiens