Ligue Magnus : Facile victoire pour Grenoble, Gap et Rouen s'inclinent, Nice vainqueur à l'arraché

Le choc des extrêmes l’a également été au niveau du score. Leader de Ligue Magnus, Grenoble a fait passer une très mauvaise soirée à Briançon, lanterne rouge du championnat. Les Brûleurs de Loups ont, en effet, marqué dix buts aux Diables Rouges. En 19 secondes, Adel Koudri et Nicolas Deschamps ont donné le ton à la 9eme minute avant que Rudolf Huna ne donne de l’espoir à Briançon en signant un doublé. Toutefois, Joël Champagne, Kyle Shearer Hardy et Markus Poukkula durant la deuxième période puis Damien Fleury à l’entame de la dernière ont corsé l’addition. Le but de Kristaps Bazevics ne restera qu’une péripétie car Aurélien Dair, Jere Rouhiainen, Julien Munoz et Julien Baylacq ont clôturé le festival offensif grenoblois (3-10). Une victoire qui permet aux Brûleurs de Loups de creuser l’écart sur Rouen. En effet, les Dragons ont vu leur série de huit victoires de suite prendre fin sur la glace d’Amiens. Elgin Pearce a bien lancé les Gothiques en première période mais un doublé de Kelsey Tessier dans la deuxième, entrecoupé par une réalisation amiénoise signée Stanislau Lapachuk, a permis aux deux équipes d’aborder les 20 dernières minutes avec un score de parité. Elgin Pearce et Florian Sabatier dans les six premières minutes du tiers-temps ont scellé le sort de la rencontre, le but de Joris Bedin ne permettant aux Dragons que de réduire l’écart (4-3).

Gap à nouveau battu, Nice s’arrache à Chamonix

Les Gothiques profitent de l’occasion pour creuser l’écart sur Gap. En effet, les Rapaces ont concédé un deuxième revers de suite sur la glace de Mulhouse. Une rencontre qui est partie fort avec quatre buts dès la première période, signés Phil Pietroniro à deux reprises et Olivier Labelle pour les Scorpions alors que Sébastien Rohat avait égalisé dans un premier temps pour les Gapençais. Grâce à Julien Correia et Paul Joubert à la demi-heure de jeu, les Rapaces ont pu revenir à hauteur mais, dans la foulée, Phil Pietroniro et Ivan Esipov ont redonné l’avantage aux Alsaciens, conforté par Teemu Loizeau. Alors que Benjamin Lagarde a réduit l’écart pour Hap, Milan Jurik a scellé le sort du match pour une victoire de Mulhouse (7-4), qui revient à un point de Chamonix. Les Pionniers ont chuté en prolongation à domicile face à Nice. Rémi Thomas et Loïc Chabert ont mis sur orbite les Aigles mais Emil Bejmo a réduit l’écart en tout début de deuxième période. Toutefois, après le break fait pas Julius Valtonen, Samuel Salonen et Phil Marinaccio ont remis les deux équipes à égalité en moins de trois minutes. En prolongation, Emil Bagin a donné la victoire à Nice après un peu plus de quatre minutes (3-4 ap). Avec ce succès, Nice passe devant Bordeaux pour la 7eme place.



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Mardi 15 février 2022

Briançon - Grenoble : 3-10

Chamonix - Nice : 3-4 (ap)

Mulhouse - Gap : 7-4

Amiens - Rouen : 4-3