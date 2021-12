Ligue Magnus : Face à l'avant-dernier, Grenoble a joué à sa main

Grenoble reste sur sa lancée. Après avoir pris le meilleur sur Rouen le week-end dernier, le leader du classement de Ligue Magnus a profité de la réception de Chamonix pour creuser l’écart sur son dauphin Angers. L’entame de match a vu les deux équipes multiplier les fautes et les périodes d’infériorité numérique. C’est à un peu moins de deux minutes de la fin du premier tiers-temps que les Brûleurs de Loups ont trouvé la faille à égalité numérique. Sur une action initiée par Markus Poukkula et Jere Rouhiainen, Nicolas Deschamps est allé tromper Richard Sabol. La deuxième période a vu les deux formations se neutraliser tout en continuant dans leur indiscipline. Les Pionniers ont alors repris espoir de créer l’exploit sur la glace du leader du championnat. Mais, après une faute de Jakub Cerny, qui lui a valu deux minutes en prison, les arbitres ont accordé un tir de pénalité aux Brûleurs de Loups.

Grenoble a profité du but vide

Damien Fleury s’est alors présenté pour un face-à-face avec Richard Sabol et n’a pas laissé la moindre chance au gardien de Chamonix. Dans les trois dernières minutes, les Pionniers ont tenté le tout pour le tour afin d’essayer d’arracher un résultat et ont laissé leur cage vide pour jouer en supériorité numérique dans le champ. Une tactique risquée qui ne s’est pas avérée payante. En effet, sur des assistances de Nicolas Deschamps et Christophe Tartari, Damien Fleury a profité du but vide pour conforter un peu plus la victoire des Brûleurs de Loups (3-0). Un 17eme succès en 21 matchs qui permet à Grenoble de compter six points d’avance sur Angers, qui a disputé le même nombre de matchs. Chamonix, pour sa part, signe une dixième défaite consécutive en championnat et reste avant-dernier, à égalité de points avec Briançon et avec deux points d’avance sur la lanterne rouge Mulhouse.