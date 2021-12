Ligue Magnus : Face à Cergy-Pontoise, Amiens a pris sa revanche

Fin du match au Coliseum ! 🚨

Les @Gothiques_AHE ont pris le dessus sur @les_jokers grâce à un but d'Antonin Plagiat dans le dernier tiers ! 🎯#SLMHockey pic.twitter.com/HnOkUiamwn



— Synerglace Ligue Magnus (@LigueMagnus) December 12, 2021

Amiens arrache la victoire

Les Gothiques avaient une revanche à prendre. Nettement dominés par Cergy-Pontoise ce mardi, les joueurs d’Amiens ont pris le meilleur sur les Jokers ce dimanche dans leur Coliseum. Pourtant, les Amiénois n’ont pas démarré la rencontre de la meilleure des manières. En effet, au bout d’un peu plus de cinq minutes, Norbert Abramov s’est joué seul de la défense des Gothiques pour aller tromper Henry-Corentin Buysse et ouvrir le score. Il n’a toutefois pas fallu attendre plus de cinq minutes pour voir la réaction amiénoise. Sur une passe de Skylar Pacheco, Baptiste Bruche a pris le meilleur sur Sebastian Ylonen, remettant les deux équipes à égalité. Si les deux équipes ont été muettes durant la deuxième période, elles ont chacune passé deux minutes en infériorité numérique. Tout d’abord, Pierre-Charles Hordelalay a quitté la glace pour Cergy-Pontoise en tout début de période après avoir donné un coup de genou.Un peu plus de dix minutes plus tard, Dan Gibb a retenu irrégulièrement un adversaire et a alors rejoint la prison pour deux minutes. C’est à huit minutes du terme de la rencontre que les Gothiques ont fait la différence. Lancé par Baptiste Bruche, Antonin Plagnat n’a pas laissé la moindre chance à Sebastian Ylonen. En toute fin de match, les Jokers ont fait sortir leur gardien pour jouer en supériorité numérique dans le champ mais ce tout pour le tout s’est avéré improductif. Amiens signe un court succès (2-1), le deuxième de suite qui permet aux Gothiques de passer devant Bordeaux à la sixième place du classement. Des Bordelais qui n’ont pas pu affronter Angers ce dimanche, les Ducs devant faire face à des cas de coronavirus dans leurs rangs. Cergy-Pontoise, pour sa part, voit sa série de deux victoires consécutives prendre fin et ne creuse pas l’écart sur Gap dans la course à la troisième place du classement de Ligue Magnus.