Ligue Magnus (Demi-finales) : Rouen poussé au Match 7 par Angers

Six minutes de folie pour Angers

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / DEMI-FINALES

Match 6 - Vendredi 1er avril 2022

Match 7 - Dimanche 3 avril 2022

Grenoble va devoir patienter 48 heures de plus. Alors que les Brûleurs de Loups sont déjà qualifiés pour la finale de la Ligue Magnus, Angers a prolongé le suspense jusqu’au Match 7 dans sa série face à Rouen. Sous pression après le revers concédé à domicile ce mardi face aux Dragons, les Ducs ont fait le nécessaire pour maintenir en vie leurs espoirs de cinquième finale et de premier titre national. Peu après le quart d’heure de jeu, Loïc Lampérier a mis Rouen dans une position favorable. Profitant d’une supériorité numérique et bien lancé par Mark Flood et Kelsey Tessier, il est allé battre Evan Cowley pou ouvrir le score. La réponse des Ducs n’a pas eu lieu avant la demi-heure de jeu dans cette rencontre. Décalé par Philippe Halley et Maurin Bouvet, Tommy Giroux a envoyé Matija Pintaric chercher le palet dans son filet.Les deux formations se sont alors neutralisées mais la donne a changé quand les Dragons se sont retrouvés en infériorité numérique à la 53eme minute. Alors qu’il leur restait 20 secondes à tenir, les Rouennais ont vu Vincent Llorca trouver Zachary Torquato, qui n’a pas laissé la moindre chance à Matija Pintaric. Désormais menés au score, les Dragons ont poussé et se sont découvert. Une situation qui a fait le jeu des Ducs. Sur une relance de son gardien Evan Cowley, Niel Manning a permis aux Angevins de faire le break. A 24 secondes du buzzer, sur une passe de Philippe Halley, Zachary Torquato y est allé de son doublé pour sceller le sort de la rencontre. Angers s’impose nettement (1-4) et égalise à trois victoires partout dans la série. Les Ducs vont donc recevoir les Dragons ce dimanche à l’IceParc avec comme enjeu le deuxième billet pour la finale de la Ligue Magnus.Rouen -: 1-4 >>> Egalité dans la série (3-3)Angers - Rouen