Ligue Magnus : Bordeaux voit Amiens revenir, Gap reprend place sur le podium

Gap retrouve le podium ! Après leur défaite à domicile face à Angers ce vendredi, les Rapaces ont renoué avec la victoire à l’occasion d’un déplacement à Nice. Ce sont pourtant les Aigles qui ont ouvert le score après un peu moins de neuf minutes par Jakub Matai. Toutefois, les Gapençais ont haussé le ton à l’entame de la deuxième période avec des buts de Paul Joubert et Pierre Robert espacés de 79 secondes. Fabien Colotti a donné plus d’ampleur à l’écart dès l’entame de la dernière période mais les Niçois n’avaient pas dit leur dernier mot. Jakub Matai y est tout d’abord allé de son doublé avant que Danick Crête n’égalise à un peu plus de huit minutes du terme de la rencontre. Les Rapaces ont finalement terminé fort avec Paul Joubert qui leur a redonné l’avantage à peine une minute après l’égalisation. Dimitri Thillet a assuré la victoire de Gap à 41 secondes de la sirène. Avec ce succès (3-5), Gap prend la troisième place à Rouen mans les Dragons ont six matchs en moins quand Nice voit sa série de deux victoires de suite être interrompue.

Amiens réduit l’écart sur Bordeaux

Amiens, de son côté, a réduit nettement l’écart au classement du Bordeaux. Devancés de six points avant leur match face aux Boxers, les Gothiques sont allés s’imposer en Gironde. Les Bordelais ont frappé les premiers par l’intermédiaire de Maxime Legault après un peu moins de six minutes de jeu. Toutefois, la réaction amiénoise a été immédiate. 63 secondes après ce but, Stanislau Lapachuk a remis les deux équipes à égalité avant que Jérémie Romand ne donne l’avantage aux Gothiques après un peu moins de onze minutes. A partir de là, les deux gardiens ont gardé leurs cages inviolées pendant quasiment tout le reste de la rencontre. Profitant d’une supériorité numérique à la 58eme minute, Tomas Simonsen a fait le break pour Amiens avant qu’Alexandre Wideman ne redonne un peu d’espoir aux Boxers. Mais le score n’a pas bougé dans les 90 dernières secondes, permettant aux Gothiques de s’imposer (2-3) pour revenir à trois longueurs des Girondins. Une équipe de Bordeaux qui s’arrête ainsi à trois victoires de suite.



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Dimanche 28 novembre 2021

Bordeaux - Amiens : 2-3

Nice - Gap : 3-5