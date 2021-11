Ligue Magnus : Angers domine Grenoble et profite du faux-pas de Rouen

Grenoble vit un coup de mou. Après leur élimination en huitièmes de finale de la Coupe de France à Nice, les Brûleurs de Loups ont vu leur série de victoires consécutives en Ligue Magnus s’arrêter à dix. La faute à une équipe d’Angers qui a su saisir sa chance. Les Ducs ont démarré fort avec des buts de Tommy Giroux et Danick Bouchard dans les trois premières minutes mais Joel Champagne peu avant la demi-heure de jeu puis Peter Valier à l’entame du dernier quart d’heure ont permis à Grenoble d’égaliser. Riley Guenther a redonné l’avantage aux Angevins mais, 80 secondes plus tard, Julien Munoz a remis les deux équipes à égalité. Tommy Giroux a fait la décision à moins de quatre minutes du terme de la rencontre. Avec cette victoire (3-4), les Ducs s’emparent même de la deuxième place du classement. En effet, Rouen a chuté sur sa glace face à Gap.

Cergy-Pontoise enchaîne

Les Rapaces ont ouvert le score en début de deuxième période par Bostjan Golicic avant qu’Arturs Mickevicks ne fasse le break à un peu plus d’un quart d’heure du terme de la rencontre. Dimitri Thillet en toute fin de match a mis fin au suspense (0-3). Gap renoue avec la victoire mais reste à deux points de Cergy-Pontoise. Les Jokers sont sortis vainqueurs de leur déplacement à Chamonix. Matthias Terrier a ouvert le score pour les Pionniers après 57 secondes mais Ryan Tait a vite égalisé avant que Charles Levesque ne donne l’avantage aux Franciliens. Le match s’est emballé dans les cinq dernières minutes avec Clément Masson qui a égalisé avant de voir Aku Kestila et Timothée Franck donner la victoire aux Jokers (2-4). Enfin, la rencontre entre Anglet et Nice a été interrompue à l’issue de la première période en raison d’un problème technique en lien avec la maintenance de la glace et sera rejouée à une date ultérieure.



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Samedi 6 novembre 2021

Rouen - Gap : 0-3

Chamonix - Cergy-Pontoise : 2-4

Grenoble - Angers : 3-4

Anglet - Nice : match arrêté