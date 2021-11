Ligue des Champions (8emes de finale retour) : Malgré la défaite, Rouen verra bien les quarts de finale

⚡️FIN DU MATCH⚡️

Ils l’ont fait ! Quel exploit !!! Malmenés et dos au mur, les Dragons ont su trouver les ressources pour renverser Salzbourg !! Première équipe 🇫🇷 à atteindre les 1/4 de finale de @championshockey !! L’aventure continue 👊!!



Salzbourg 3️⃣ - 1️⃣ Rouen#GoDragons pic.twitter.com/HGzR9ZD7eZ



Rouen n’a jamais abandonné

Les Dragons ont joué à se faire peur mais ont réalisé leur rêve ! Après leur nette victoire à domicile sur le Red Bull Salzbourg (3-0) la semaine passée, les Rouennais se devaient de tenir pour voir les quarts de finale de la Ligue des Champions de hockey sur glace. Si le premier quart d’heure s’est plutôt bien passé, la sortie pour deux minutes d’Anthony Guttig pour une faut antisportive a changé la donne. Il n’a fallu que 20 secondes pour que Thomas Raffl tire partie de cette supériorité numérique, bien assisté par Mikael Järvinen et Alexander Pallestrang. Le début de deuxième période a vu les Dragons avoir deux opportunités de supériorité numérique mais sans parvenir à en profiter pour revenir à hauteur. A un peu plus de quatre minutes de la pause, Thomas Raffl a donné un peu plus d’espoir aux supporters du Red Bull Salzbourg. Lancé par Keegan Kanzig et Dominique Heinrich, l’attaquant autrichien a rapproché son équipe à une longueur sur le cumul des deux rencontres.La situation des Dragons est devenu encore plus inquiétante quand, à un peu plus de dix minutes du terme de la rencontre, Jan-Mikael Järvinen a réduit à néant les efforts normands lors du match aller. Servi par Peter Schneider et Lukas Schreier, ce dernier est allé tromper Matija Pintaric. Mais c’étant sans compter sur la combativité des Dragons. Alors que les cinq dernières minutes se rapprochaient, Rolands Vigners a converti une action initiée par Dylan Yeo et Joel Caron. Un but synonyme de qualification que les Rouennais ont défendu bec et ongles, même quand les Autrichiens ont fait sortir leur gardien Atte Tolvanen pour jouer en supériorité numérique dans le champ. La sortie pour la fin de match de Loïc Lampérier pour avoir accroché un de ses adversaires n’a pas changé le destin de cette rencontre. Malgré la défaite en Autriche (3-1), les Dragons verront bien les quarts de finale de la Ligue des Champions avec un duel face au Tappara Tampere qui les attend au début du mois de décembre.