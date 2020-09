Honda e, l’urbaine survoltée

La Honda e, c’est avant tout un coup de crayon néo-rétro parfaitement réalisé qui prouve qu’une voiture électrique peut aussi avoir du style. La première voiture 100 % électrique de l’histoire de Honda, avec son design extérieur à la fois moderne et minimaliste, en est le parfait exemple.

Admirable combinaison de lignes épurées, sans aspérités, et de poignées de porte affleurantes, la petite japonaise rappelle le dessin de la première Civic. Et, tout comme sa prestigieuse ainée, elle se distingue par des phares ronds qui conjuguent élégance et fonctionnalité. Ceux situés à l’avant associent un feu circulaire de jour composé de 12 LED, un clignotant et un feu de route tandis que ceux situés à l’arrière intègrent dans un seul bloc le feu de position, le feu stop et le feu clignotant. En revanche, ne cherchez pas de rétroviseurs : sur la Honda e, ils ont laissé place à des caméras dont les images sont projetées sur deux écrans de 6'' chacun, situés aux extrémités de la planche de bord. Un système novateur et proposé de série !

Une technologie embarquée inédite et intuitive

La cure numérique continue dans l'habitacle avec trois autres écrans situés sur la planche de bord. Le premier de 8,8'', positionné juste derrière le volant, assure l'instrumentation de bord tandis que deux autres écrans de 12,3'' donnent accès à une vaste gamme d’applications et de services intelligents : chauffage à distance, localisation de la voiture, menus électriques, navigation, application My Honda+, Assistant personnel Honda, Apple CarPlay sans fil, Android Auto... Cerise sur le gâteau : la possibilité, lorsque vous êtes à l’arrêt, de jouer à la console ou de regarder un film grâce aux prises HDMI et 230V situées sous les commandes de climatisation. Un excellent moyen pour faire passer le temps lors de la recharge !

Une habitabilité optimisée

Côté habitabilité, là encore, la Honda e incarne le futur de la marque tant l’association de matériaux raffinés et contemporains créée un espace relaxant et moderne. Dotée d’un empattement généreux, la petite japonaise offre en outre une habitabilité comparable à celle de voitures du segment supérieur. De son côté, la sellerie, parée d’un tissu épais et issue de l’univers de l’ameublement, se montre très confortable tandis qu’à l’arrière, les passagers profitent d’un bel espace aux jambes et de deux prises USB. En clair, en prenant place à bord de la Honda e, vous aurez la sensation d’être dans votre salon !

La mobilité urbaine réinventée

Avec un rayon de braquage d’à peine 4,3 m et un confort de conduite optimale, la Honda e est véritablement la reine des villes. Et parce qu’elle est 100% électrique, le couple est disponible dès les premiers tours de roue. Ce qui se traduit par une accélération franche et linéaire (la Honda e Advance, qui est une voiture à propulsion, dispose d’une puissance de 154 ch et d’un couple impressionnant de 315 Nm, avale le 0 à 100 km/h en 8,3 s !). Un sentiment de fluidité renforcé par l’absence de boîte de vitesse qui, de fait, supprime les vibrations et les à-coups, le tout dans une ambiance parfaitement silencieuse... En outre, grâce à sa fonction de parking automatique et ses nombreuses caméras, vous n’aurez aucun mal à vous stationner.

Notez que les batteries – qui se rechargent à 80% en seulement 30 minutes sur une borne de 100 kW, à peine le temps de faire une course ! – ont été installées sous le plancher afin d'obtenir un centre de gravité plus bas et une répartition des masses avant et arrière à 50/50. Conséquence : la Honda e reste fidèle à l’ADN de l’entreprise : la passion et le plaisir de conduire.

Enfin, côté autonomie, la Honda e, équipée d’une batterie lithium-ion haute capacité de 35,5 kWh, affiche une autonomie de 222 km (WLTP). Avec l’option gratuite de jante 17 pouces, l’autonomie de la Honda e Advance est de 210 km (WLTP).

La recharge et le recyclage des batteries, une priorité pour Honda

Pour vous accompagner dans votre passage à la mobilité électrique, Honda a développé une gamme complète de bornes de recharge, les Power Charger Honda, et mis en place des partenariats pour leur installation à domicile (même si vous vivez en en copropriété) et en entreprise avec les spécialistes Zeplug et ChargeGuru. Concernant le recyclage des batteries en fin de vie, le constructeur japonais a récemment élargi son partenariat avec la SNAM (Société Nouvelle d’Affinage des Métaux) qui collecte et recycle désormais les batteries provenant de véhicules Honda hybrides et électriques. Soit pour les préparer à une deuxième vie pour le stockage de l'énergie provenant de sources renouvelables, soit pour en extraire les matériaux valorisables si elles ne conviennent pas à cet usage. Un partenariat qui fait d’autant plus sens que Honda électrifiera 100% de sa gamme automobile (en hybride ou en 100% électrique) en Europe d’ici à 2022. Et si la Honda e est la première a être 100 % électrique, la nouvelle Jazz – disponible en deux versions, « Jazz » et « Jazz Crosstar » – est désormais pourvue d’une motorisation hybride e: HEV.

Pour en savoir plus sur la Honda E, venez visiter notre showroom en ligne. Vous souhaitez configurer votre futur modèle ? Rendez-vous ici. Vous souhaitez effectuer un essai ? Complétez ce formulaire de contact et le concessionnaire Honda de votre choix vous rappellera pour convenir d’un rendez-vous.