Hockey sur glace - TQO (H) : La France n'ira pas aux Jeux Olympiques

Da Costa avait redonné espoir aux Bleus

Le rêve est passé pour l’équipe de France de hockey sur glace… Alors qu’ils visaient une qualification olympique pour la première fois depuis 2002 et les Jeux de Salt Lake City, les hommes de Philippe Bozon ont échoué en finale de leur TQO à Riga contre la Lettonie et ne verront donc pas Pékin en février prochain. La France ne partait pas favorite face au pays-hôte dans ce match entre les deux équipes du groupe E ayant gagné leurs deux premiers matchs,Car les Bleus ont été loin d’être ridicules face à cette Lettonie qui, elle, a pris part aux JO 2006, 2010 et 2014. Ils ont notamment tiré plus de fois au but que leurs adversaires (30 tirs contre 26) et ont eu le même nombre de minutes de pénalité (8), mais les Lettons se sont montrés plus efficaces.A la onzième minute de jeu, Rihards Bukarts a ouvert le score, puis aucun but n’a été inscrit pendant 35 minutes. Mais Miks Indrasis, a marqué le deuxième but letton, à la 46eme, en supériorité numérique après la pénalité de Romain Bault. Les Bleus étaient alors de plus en plus loin de Pékin, mais Stéphane Da Costa leur a redonné espoir à 8’45 de la fin en signant le premier but encaissé par la Lettonie dans ce TQO. La France a eu d’autres occasions et a même joué deux minutes en supériorité après la pénalité de Teodors Blueger. En vain...La France devra attendre, au mieux, 2026 et Cortina-Milan pour renouer avec le rêve olympique.Du 26 au 29 août, à Riga (Lettonie)Hongrie 3Italie 0- Hongrie : 5-3Italie -: 0-6- Italie : 2-0- Hongrie : 9-0- Italie : 2-1: 2-1>>> Le premier du groupe est qualifié pour les JO 2022