Hockey sur glace - NHL – Columbus : Texier buteur et passeur

Une passe pour Roussel

La saison NHL a débuté mercredi, dans un format raccourci en raison de la pandémie de coronavirus, avec 56 matchs par équipe au lieu de 82. Comme la saison passée, qui a vu Tampa Bay être sacré champion au détriment de Dallas, trois Français sont présents sur la glace : Alexandre Texier (21 ans) à Columbus, Pierre-Edouard Bellemare (35 ans) à Colorado et Antoine Roussel (31 ans) à Vancouver. Texier, justement, a inscrit son premier but ce samedi, dès son deuxième match, lors de la défaite 5-2 de Columbus à Nashville, la deuxième défaite en deux matchs pour les Blue Jackets. Le Français, qui avait été exclu deux minutes dans le premier tiers-temps, a marqué le but de l’égalisation à 2-2 pour la franchise de l’Ohio, à la 46eme minute. Mais Columbus a craqué ensuite, encaissant trois minutes en cinq minutes.Fin 2020, le natif de Grenoble était revenu jouer en Ligue Magnus, chez les Brûleurs de Loups, mais n'avait finalement disputé que deux matchs, puisque le championnat de France de hockey sur glace joue seulement quelques matchs par semaine, en raison du huis clos.De son côté, Pierre-Edouard Bellemare n'a pas marqué de but ni délivré de passe décisive en 28 minutes de jeu (au total) lors des deux premiers matchs de Colorado, qui se sont soldés par une défaite et une victoire.Les Canucks ont gagné un match et en ont perdu deux. Six équipes sont invaincues pour le moment (2 victoires) : Tampa Bay, Nashville, Philadelphia, Washington, Las Vegas et Minnesota.