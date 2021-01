Hockey sur glace - Ligue Magnus : Nice en tête d'un classement tronqué

Dix-huit matchs de Ligue Magnus vont se dérouler durant le mois de janvier, même si ce sera à huis clos, et quatre d'entre eux avaient lieu ce vendredi, comptant pour quatre journées différentes. Pour le compte de la 11eme journée, Nice est allé s'imposer 6-4 à Chamonix-Mont-Blanc et prend la première place du classement, même si ce classement ne veut pas dire grand chose puisque les Aigles ont déjà disputé treize matchs, contre seulement cinq pour certains. Les Pionniers ont pourtant mené 3-1 dans cette partie, grâce à Kazarine (2eme), Terrier (14eme) et Tavernier (32eme) contre un but de Kopta dès la 42eme seconde. Mais les Aigles ont ensuite signé un 4-0 par Brincko (40eme), Vrielynck (46eme), Kopta (47eme) et Knotek (50eme). Jasper (55eme) pour Chamonix et Heizer (60eme) pour Nice ont marqué les derniers buts de la partie. Les Pionniers sont dixièmes.

Grenoble s'offre Cergy

A la troisième place, mais avec cinq matchs en moins disputés par rapport à Nice, on retrouve Angers, qui est allé gagner 3-1 à Gap, septième. Il a fallu attendre 45 minutes pour voir un but dans cette partie, inscrit par Bortino pour les Rapaces. Mais les Ducs ont en marqué trois dans les treize dernières minutes du match, par Hamill (48eme), Halley (57eme) et Bouvet (60eme), et se sont imposés. Bordeaux, sixième, a fait une mauvaise opération en s'inclinant 6-3 à domicile contre Mulhouse (10eme). Les Scorpions menaient déjà 3-0 à l'issue du premier tiers grâce à Msumbu (2eme), Marcott (5eme) et Lessard (14eme). Skinnars (15eme) et Labelle (37eme) ont permis aux Boxers de revenir à 2-3, mais Loizeau (37eme) et Rousseau (40eme) ont redonné de l'air à Mulhouse (2-5). Poudrier (55eme) a marqué le dernier but bordelais et Campbell (59eme) le dernier but mulhousien. Enfin, les Brûleurs de Loups de Grenoble (8emes) ont seulement disputé leur sixième match de la saison, et l'ont gagné 4-3 contre les Jokers de Cergy (11emes). Munoz (6eme) et Aleardi (19eme) ont mis les Isérois sur orbite, mais Kalter (23eme) et Lubin (25eme) ont égalisé pour les joueurs du Val d'Oise. Valier (25eme) et Munoz (46eme) ont offert la victoire à Grenoble, Schmitt sauvant l'honneur pour Cergy à la 47eme.



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Vendredi 8 janvier 2021 - 11eme journée

Chamonix-Mont-Blanc - Nice : 4-6



14eme journée

Bordeaux - Mulhouse : 3-6



9eme journée

Gap - Angers : 1-3



4eme journée

Grenoble - Cergy-Pontoise : 4-3