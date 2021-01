Hockey sur glace - Ligue Magnus (matchs en retard) : Grenoble remonte

Cergy s'enfonce

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS

Samedi 23 janvier 2021



12eme journée



21eme journée



Avec cinq matchs en retard à disputer par rapport à certaines équipes, Grenoble se situe dans le ventre mou de la Ligue Magnus, mais va tenter de remonter au classement d'ici la fin de la saison régulière, qui comptera 22 matchs au lieu de 44 cette année. Et à l'occasion d'un match en retard de la 12eme journée, les Brûleurs de Loups n'ont pas manqué l'occasion de remonter un peu au classement, en décrochant leur cinquième victoire en neuf matchs cette saison, sur la glace de Briançon, la lanterne rouge : 8-4.Ce sont pourtant les Diables Rouges qui avaient marqué les premiers, par Pavel Charnaok (4eme) et Ignat Zemchenko (5eme). Mais Grenoble a inscrit six buts en onze minutes, par Damien Fleury (5eme, 8eme), Aurélien Dair (11eme), Denny Kearney (12eme), Sacha Treille (12eme) et Peter Valier (15eme) ! Felix Plouffe a réduit l'écart à la 23eme, mais Lucien Onno a immédiatement redonné une belle avance aux Brûleurs de Loups (36eme). Le but de Samu Murkkula à la 42eme a finalement été anecdotique pour Briançon, qui a encaissé un dernier but à 19 secondes de la fin, par Julien Baylacq, dans le but vide.Quatrième défaite en cinq matchs pour Cergy, l'avant-dernier, qui s'est incliné 3-1 dans sa patinoire face à Bordeaux, quatrièmes. Les Boxers ont ouvert le score dès la 6eme minute par Loik Poudrier, en supériorité numérique, mais les Jokers ont égalisé 47 secondes plus tard par Philippe Bureau-Blais. Aucun but n'a ensuite été marqué pendant 35 minutes, avant que Max Kalter ne donne l'avantage à Cergy (2-1, 42eme).Briançon -: 4-8Cergy-Pontoise -2-3