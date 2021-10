Hockey sur glace - Ligue Magnus (J7) : Bordeaux prend la tête

Amiens renverse Briançon

LIGUE MAGNUS / 7EME JOURNEE

Vendredi 8 octobre 2021

Tout va bien pour les Boxers de Bordeaux, qui occupent seuls la tête de la Ligue Magnus après avoir joué leur sixième match ce vendredi. Les Girondins sont allés l'emporter 3-0 sur la glace de Nice, septième, grâce à un Maxime Legault en feu, qui a marqué un but dans chaque tiers-temps, aux 20eme, 52eme et 43eme minutes.Les Basques ont marqué grâce à Victor Ranger (6eme), Jules Gallet (19eme), Oskars Batna (29eme), Emils Gegeris (47eme) et Peter Hrehorcak (47eme), alors que les Rapaces étaient revenus à 1-3 grâce à Romain Chapuis à la 29eme.Grenoble compte douze points également et se retrouve au pied du podium, après sa victoire 3-1 à Cergy-Pontoise (8eme). Denny Kearney, à la 40eme, a répondu à l'ouverture du score de Damien Fleury pour les Brûleurs de Loups à la 18eme,Enfin, Amiens (5eme) a fait respecter la logique en battant Briançon (9eme). Les Diables Rouges avaient ouvert le score par Rudolf Huna dès la 8eme minute, mais les Gothiques ont réussi un grand deuxième tiers-temps et ont marqué trois buts en onze minutes, par Jérémie Romand (25eme), Tomas Simonsen (27eme) et Stanislav Lopachuk (36eme).Nice -: 0-3- Briançon : 3-1- Gap : 5-1Cergy-Pontoise -: 1-3Les rencontres Chamonix - Rouen (incident technique à la patinoire) et Mulhouse - Angers (problème de transport des Ducs) ont été reportées.