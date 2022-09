Hockey sur glace - Ligue Magnus (J6) : Grenoble poursuit son sans-faute, Gap s'accroche

Chamonix gagne aux tirs au but

LIGUE MAGNUS / 6EME JOURNEE

Mardi 27 septembre 2022

Mercredi 28 septembre 2022

Même s'il a été éliminé de la Ligue des Champions, Grenoble est en pleine forme sus la scène nationale. Les champions de France en titre ont décroché leur cinquième victoire en cinq matchs, ce mardi contre Anglet. Une large victoire 7-1 grâce à des buts de Champagne (3eme), Nehring (6eme), Poukkula (12eme), Pascal (28eme), Fleury (29eme, 37eme) et Dair (32eme), alors que Decock avait sauvé l'honneur pour les Basques en début de dernier tiers.Les Rapaces se sont imposés 3-0 grâce à des buts de Gainetdinov (15eme), Gutierrez (44eme) et Tarabusi (52eme). Bordeaux occupe la troisième place du classement, à quatre points des leaders, avoir l'avoir emporté 3-2 contre Mulhouse. Guillaume (3eme) et Spinozzi (40eme) ont marqué les buts bordelais et Delatour (15eme) et Berardinelli (22eme) les buts alsaciens, avant que Jevpalovs n'offre la victoire aux Boxers à sept minutes de la fin.Après deux défaites de suite, Rouen s'est bien repris en s'imposant très largement face à Cergy-Pontoise, sur le score de 7-1 : buts de Maia (13eme), Beauchemin (18eme, 39eme), Tessier (20eme), Cantagallo (28eme), Tournier (45eme) et Bedin (52eme) pour les Dragons, et de Hordelalay dès la 7eme pour les Jokers.. Lopachuk a signé un doublé pour les Gothiques (7eme, 38eme), avant qu'Alanne (44eme) et Kara (58eme) n'égalisent pour les Pionniers, qui ont finalement remporté la séance de tirs au but sur le score de 3-2.Nice -: 0-3- Cergy-Pontoise : 7-1Amiens -: 2-3 tab- Anglet : 7-1- Mulhouse : 3-2Briançon - Angers