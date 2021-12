Hockey sur glace - Ligue Magnus (J33) : Grenoble, Rouen et Cergy battus, Angers en profite

C'est une 33eme journée en "back to back" que proposait la Ligue Magnus ce mercredi. Hormis Nice et Briançon, qui s'étaient affrontés lundi, cette journée proposait en effet les quatre mêmes affiches que mardi, mais sur la patinoire de l'équipe qui évoluait à l'extérieur la veille (les déplacements étaient relativement courts). Ainsi, le leader Grenoble, vainqueur de Gap mardi, s'est incliné 2-1 dans les Hautes-Alpes. Si Sébastien Bisaillon avait ouvert le score pour les Brûleurs de Loups dès la 3eme minute, Chad Langlais (12eme) et Benjamin Lagarde (41eme) ont offert la victoire aux Rapaces, cinquièmes du classement. De son côté, le deuxième, Angers, qui avait perdu à Cergy mardi, a pris sa revanche en l'emportant 3-2 grâce à des buts de Danick Bouchard (12eme), Cédric Di Dio Balsamo (16eme) et Téo Sarliève (54eme), contre des buts de Kevin de Costa (33eme) et Aku Kestila (57eme) pour les Jokers. Angers revient à six points de Grenoble.

Tirs au but à suspense à Rouen

A treize points du leader, mais avec trois matchs en plus à disputer, on retrouve Rouen, battu aux tirs au but à domicile par Amiens (6eme). Alors que David Gilbert (13eme), Mark Flood (44eme) et Rolands Vigners (59eme) ont marqué les buts rouennais, Florian Sabatier (22eme), Elgin Pearce (48eme) et Tomas Simonsen (49eme) ont inscrit ceux des Gothiques. Mais au terme d'une séance de tirs au but de onze tirs pour chaque équipe, Amiens a fini par l'emporter 2-1. Bordeaux, de son côté, occupe la septième place après sa défaite après prolongation contre Anglet (9eme). Kevin Spinozzi (6eme), Louis Vitou (27eme) et Alex Wideman ont marqué les buts des Boxers et Peter Hrehorcak (2eme), Jules Gallet (12eme) et Michal Gutwald (20eme) ceux des Basques, et c'est finalement Elias Karvonen qui a offert la victoire à Anglet après 2'36 de prolongation. Enfin, le dernier match de la soirée a vu la victoire de Nice (8eme) sur Briançon (11eme) : 2-1 grâce à Danick Crète (16eme) et Romain Carpentier (35eme), contre un but de Charles Schmitt (43eme). La prochaine journée se déroulera le 28 décembre.



LIGUE MAGNUS / 33EME JOURNEE

Mercredi 22 décembre 2021

Nice - Briançon : 2-1

Rouen - Amiens : 3-4 tab

Angers - Cergy-Pontoise : 3-2

Bordeaux - Anglet : 3-4 ap

Gap - Grenoble : 2-1



Le match entre Chamonix et Mulhouse est reporté en raison de cas de covid au sein de l'effectif des Pionniers.