Hockey sur glace - Ligue Magnus (J3) : Gap en tête

Mulhouse ne s'arrête plus

LIGUE MAGNUS / 3EME JOURNEE

Vendredi 16 septembre 2022

Samedi 17 septembre 2022

Le covid a fait son retour au sein de la Ligue Magnus et deux matchs de la 3eme journée ont dû être reportés. Mais Gap a pu disputer son troisième match de la saison et en a profité pour s'imposer 5-2 contre Chamonix et prendre la tête du classement ce vendredi soir. Les Rapaces ne menaient que 2-1 à 19 minutes de la fin, après des buts de Bourgeois (19eme) et Couland (27eme) contre un but de Cerny (34eme), mais ils ont accéléré le rythme dans le dernier tiers, avec trois buts en onze minutes, signés Golicic, Correia et Gainetdinov.Prapavessis avait marqué un doublé pour les Angevins durant les six premières minutes, mais Lamperier (30eme) et Boivin (38eme) ont égalisé pour les Normands. Sarlieve (34eme) a donné l'avantage aux Ducs, Beauchemin a égalisé à la 38eme, et il a donc fallu disputer une prolongation. Une prolongation lors de laquelle aucun but n'a été marqué, et lors de la séance de tirs au but, Rouen s'est imposé 1-0.L'autre rencontre de la soirée s'est également conclue aux tirs au but, et par la victoire de Mulhouse. Les Scorpions réussissent un début de saison canon, avec une troisième victoire en trois matchs, et c'est Nice qui en a fait les frais. Rychagov (44eme) et Mugnier (54eme) ont inscrit les buts alsaciens et Belisle (14eme) et Penz (52eme) les buts niçois. Et Mulhouse a remporté la séance de tirs au but 2-1.- Nice : 3-2 tabAngers -: 3-4 tab- Chamonix : 5-2Bordeaux - GrenobleAnglet - Briançon et Cergy-Pontoise - Amiens