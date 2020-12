Hockey sur glace - Ligue Magnus (J28) : Briançon s'offre Nice

Briançon reste lanterne rouge du classement



⚡FIN DU MATCH⚡

Avec son but à 28 secondes du sifflet final, Nättinen nous offre notre première victoire en Synerglace Ligue Magnus cette saison !

On note également que Patrick Munson enregistre son premier clean sheet sous les couleurs briançonnaises ! 👹 pic.twitter.com/P0RP6KvOrX



— Diables Rouges de Briançon (@DiablesRouges05) December 4, 2020

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 28EME JOURNEE

Vendredi 4 décembre 2020



Vendredi 8 janvier 2021

Briançon réalise l'exploit ! Ce vendredi soir, en match avancé de la 28eme journée de la Ligue Magnus de hockey sur glace, les Diables Rouges se sont imposés contre Nice (1-0), grâce à un but inscrit à seulement 28 petites secondes du coup de sifflet final. Sur un rebond laissé par Rok Stojanovic, Jussi Nattinen a alors logé le palet en pleine lucarne., en championnat de France. De plus, sous les couleurs briançonnaises, Patrick Munson a donc, du même coup, eu l'opportunité d'enregistrer son tout premier clean sheet.Il s'agit de la cinquième défaite de la saison pour Nice, qui compte ainsi également six victoires, toutes compétitions confondues, la deuxième en six déplacements. Loin de ses bases, le club azuréen restait sur une série de quatre victoires de rang. De son côté, Briançon ouvre donc son compteur victoires, également à domicile, après deux défaites.et Briançon, qui n'a disputé que cinq rencontres, est, de son côté, toujours lanterne rouge, avec désormais quatre unités.- Nice : 1-018h00 : Amiens - Gap18h00 : Anglet - Chamonix Mont-Blanc18h00 : Bordeaux - Cergy-Pontoise18h00 : Grenoble - Rouen18h00 : Mulhouse - Angers